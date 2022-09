Das Wichtigste in Kürze:

König Charles kehrt nach dem Tod der Queen nach London zurück

Treffen mit Premierministerin Truss

Rede an die Nation am Abend geplant

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sind König Charles III. und seine Frau Camilla auf dem Weg zurück nach London. Das neue Königspaar Charles (73) und Camilla (75) fuhren zum Flughafen nach Aberdeen, von wo aus sie nach London fliegen sollten.

König Charles kehrt nach London zurück

In London erwartet das neue britische Staatsoberhaupt schon am heutigen Freitag ein volles Programm. Zunächst ist ein erstes Gespräch mit der neuen Premierministerin Großbritannien, Liz Truss, geplant. Truss selnst war noch am Dienstag in Balmoral von der Queen formell mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Es war der letzte öffentliche Auftritt der 96-jährigen Monarchin vor ihrem Tod.

Mit Spannung erwartet wird dann am Abend die erste Rede von König Charles an die Nation. Der 73-Jährige ist zwar bereits König, seine formelle Proklamierung erfolgt aber erst am Samstag, wenn ein eigens dafür eingesetzter Rat dazu im St. James's Palace in London zusammenkommt.

Erste große Rede als König erwartet

Was nach dem Tod der Queen passieren soll, wurde schon vor Jahren minuziös geplant. So wird der neue König in den kommenden Tagen eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich antreten.

Großbritannien ist nach dem Tod der langjährigen Monarchin in tiefer Trauer. Viele Bürger weinten, als sie an Plätzen im ganzen Land sich versammelten und Blumen niederlegten. Auch die Nationalhymne "God Save the Queen" wurde immer angestimmt.