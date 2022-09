Gasumlage erledigt: Ampel einigt sich auf Gaspreisbremse

Das Wichtigste in Kürze:

Ampel einigt sich auf Gasumlage-Aus

Stattdessen soll Gaspreisbremse kommen

Kosten von bis zu 200 Milliarden Euro möglich

Nach heftiger Kritik lässt die Bundesregierung ihre Pläne für eine Gasumlage fallen. Stattdessen soll nun eine Gaspreisbremse kommen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Für Donnerstagnachmittag hat das Kanzleramt zu einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu "aktuellen Fragen der Energieversorgung in Deutschland" eingeladen.

Ampel einigt sich auf Gasumlage-Aus

Wie der "Spiegel" berichtet, soll der Gaspreisdeckel im kommenden Jahr Kosten zwischen 15,6 und 36,5 Milliarden Euro verursachen. Eine weit höhere Summe bringt hingegen das "Handelsblatt" ins Spiel. Demnach würde sogar eine Summe zwischen 150 und 200 Milliarden fällig. Auch die dpa erfuhr inzwischen aus Koalitionskreisen, dass die Einigung ein Paket von 150 bis 200 Milliarden umfasse. Das Geld soll dem "Handelsblatt" zufolge aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) kommen. Dieser wurde während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, um Unternehmen zu unterstützen.

Die Gasumlage sollte eigentlich Anfang Oktober in Kraft treten und hätte deutliche Preiserhöhungen für alle Gaskunden bedeutet. Wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 müssen Importeure wie Uniper zu stark erhöhten Preisen Ersatz beschaffen, können diese aber bislang nicht an die Kunden weitergeben. Dies sollte eigentlich über die Umlage geschehen.

Gaspreisbremse soll Umlage ersetzen

Unterdessen warnten die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute davor, dass eine Gaspreisbremse die ohnehin schon hohe Inflation weiter anfachen könnte. Wegen des hohen Importanteils erfordere eine Senkung des Gaspreises "massive Subventionen, die ihrerseits natürlich dann neue Kaufkraft in den Privatsektor pumpen würden", sagte Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft Kiel am Donnerstag bei der Vorstellung des Herbstgutachtens der Wirtschaftsforschungsinstitute in Berlin. Damit werde der gesamtwirtschaftliche Preisauftrieb abermals angefacht. "Und das ist destabilisierend, insbesondere aber auch problematisch für die unteren Einkommensgruppen, für die ist das geradezu ein Bärendienst", fügte er hinzu.

Die Gasumlage sei hingegen besser als ihr Ruf. Deren Zeil sei schließlich nicht nur die Rettung von Gasversorgern. Indem die höheren Gaspreise schneller an die Verbraucher weitergegeben würden, setze man einen Anreiz zum Gassparen auch bei Kunden mit Altverträgen.

Verwendete Quellen: