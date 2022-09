DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

Das deutsche Team muss sich bei der Basketball-EM im Halbfinale Spanien geschlagen geben.

Deutschland verpasst so einen historischen Einzug ins Finale.

Nun geht es gegen Polen im Kampf um um Platz 3.

Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder musste sich am Freitagabend mit 91:96 (51:46) gegen Weltmeister Spanien geschlagen geben und verpasste damit den ersten Finaleinzug seit 17 Jahren. Vor 14 073 Zuschauern - darunter Außenministerin Annalena Baerbock - in der ausverkauften Arena war Schröder (30 Punkte) der beste Werfer im Team von Bundestrainer Gordon Herbert. Doch gegen die abgezockten Spanier mit Topscorer Lorenzo Brown (29 Punkte) reichte dies nicht.

Für Deutschland geht es am Sonntag (17.15 Uhr/Magentasport und RTL) im Spiel um Platz drei gegen Außenseiter Polen um Bronze. Ein Sieg würde die erste Medaille seit Silber 2005 in Serbien bedeuten. Das Finale bestreiten am Sonntagabend (20.30 Uhr) die Spanier und der Olympia-Zweite Frankreich. Die Topfavoriten Serbien, Griechenland und Slowenien mit ihren NBA-Stars waren vor dem Halbfinale ausgeschieden.

Ein spannendes Spiel bis zum Schluss

Das deutsche Team zeigte zunächst keine Nervosität. Angetrieben von einem überragenden Schröder knüpfte die Mannschaft offensiv an das Griechenland-Spiel im Viertelfinale an. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag erzielte der Point Guard bereits im ersten Viertel neun Punkte und setzte seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene. So zum Beispiel Daniel Theis mit einem hohen Anspiel, das der Center mit einem krachenden Dunk zum 16:16 verwandelte.

Nach dem ersten Viertel lag Deutschland dennoch mit drei Punkten hinten, weil defensiv der Zugriff fehlte. Zudem fielen die Dreier nicht so hochprozentig wie noch gegen die Griechen. Im zweiten Abschnitt blieb Deutschland 3:20 Minuten ohne einen Punkt, Spanien zog auf neun Zähler davon.

Schröderließ sich sein Zepter jedoch nicht so schnell nehmen und pushte seine Teamkollegen nach vorne. Mit einem 14:0-Lauf drehten Schröder und Andreas Obst mit zwei Dreiern die Partie. Zur Pause lag Deutschland mit fünf Zählern vorne, die Zuschauer in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena tobten.

Nach dem Seitenwechsel war der Schwung dann kurz weg. Spanien wieder in Führung, die es sich mit zehn Punkten in Serie erspielen konnte. Dieses Mal war es Wagner, der Deutschland mit fünf Punkten wieder ins Spiel brachte. 14 Zähler in Serie bescherten dem Herbert-Team eine Zehn-Punkte-Führung. Auch das letzte Viertel verlief spektakulär, doch der abgezockte Weltmeister kämpfte sich ein weiteres Mal zurück und krönte am Ende seine Aufholjagd. "Der Start des vierten Viertels hat uns richtig wehgetan. Sie sind ein sehr gutes Basketball-Spiel, sie haben es verdient", gab sich Deutschlands Chefcoach Herbert fair.

EM noch nicht vorbei - nun geht es gegen Polen

"Das hätten wir auf jeden Fall gewinnen können. Wir haben uns um die Position gebracht. Die Spanier waren echt tough und haben sehr gut gespielt", sagte Deutschlands überragender Schröder, der mit 30 Punkten eine einmalige Performance bot. "Das Turnier ist nicht vorbei, wir haben noch ein Spiel." Die Option auf eine Medaille sei noch da. Auch Zuschauer und Basektball-Legende Nowitzki motivierte per Twitter: "Kopf nicht hängen lassen, Jungs! Holt Euch Bronze!»

Auch der dritte Platz wäre fürs deutsche Team eine historische Errungenschaft: Es wäre die erste Medaille seit Silber 2005.