Zweimal wurde der Anstoß verschoben, dann angepfiffen, doch am Ende ging doch nichts: Die Partie des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko in der Europa Conference League ist wegen starken Nebels abgebrochen worden.

Zweimal hatte der georgische Schiedsrichter Giorgi Kruaschwilli die ursprünglich für 18.45 Uhr angesetzte Partie in Tschechien verschoben. Um 20 Uhr und damit 75 Minuten später ging es dann los. Zu diesem Zeitpunkt lichtete sich der Nebel etwas, zog aber kurz darauf wieder verstärkt ins Stadion in Uherske Hradiste.

Conference League: Spiel Slovacko gegen Köln nach sieben Minuten abgebrochen

Kruaschwilli brach die Partie schließlich nach sieben Minuten beim Stand von 0:0 ab. Wie die UEFA kurz darauf mitteilte, wird das Spiel am Freitag um 13 Uhr fortgesetzt. Die Kölner mussten in dieser Conference-League-Saison schon einmal länger auf den Anpfiff warten. Das Spiel bei OGC Nizza begann wegen Ausschreitungen mit Verzögerung.

Aufgrund des dichten Terminkalenders vor der WM in Katar gab es keine andere Wahl bei der Neuansetzung. Bereits in der kommenden Woche treten die Kölner (3. November) zum Vorrunden-Showdown daheim gegen Nizza an. In der Bundesliga trifft der FC bereits am Sonntag in Köln auf Hoffenheim.