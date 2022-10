FC Bayern München schlägt SC Freiburg mit 5:0

Das Wichtigste in Kürze:

Der FC Bayern schlägt den SC Freiburg mit 5:0.

In der Allianz Arena trumpfen vor allem Choupo-Moting und Serge Gnabry auf.

Der Rekordmeister ist nun der erste Jäger von Spitzenreiter Union Berlin.

"Super Bayern, super Bayern", sangen die Anhänger nach dem eindrucksvollen 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg in München. Der plötzlich wieder torhungrige Rekordmeister glänzte auch ohne die Leitwölfe Manuel Neuer und Thomas Müller im Topspiel der Fußball-Bundesliga und ist nun der erste Jäger von Spitzenreiter Union Berlin. Und das gerade wegen Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting, die Nagelsmann vor dem Spiel überraschend in die Start-Elf berief.

Gnabry und Choupo-Moting als Match-Spieler

Serge Gnabry hatte die Bayern früh in Führung gebracht (13.) und legte zudem auch einen Treffer auf. Gerade mit Choupo-Moting hatten vor dem Spiel wohl die wenigsten gerechnet. Der Kameruner rechtfertigte seinen Einsatz und brachte den Rekordmeister mit seinem Tor zum 2:0 (33.) früh in Siegesrichtung.

Leroy Sané (53.), Sadio Mané (56.) sowie der eingewechselte Marcel Sabitzer (80.) sorgten am Sonntagabend für weitere Tore für den Rekordmeister.

Vier Zähler hinter Berlin

Mit 19 Punkten zog der FC Bayern in der Tabelle an den Freiburgern (18) vorbei, liegt aber noch vier Zähler hinter dem Überraschungs-Team aus Berlin, der beim 2:0 gegen Borussia Dortmund am 10. Spieltag ein weiteres Statement setzen konnte. «Bayern war einfach die bessere Mannschaft. Das Ergebnis ist natürlich zu hoch, das nervt uns», sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter.

