Katar-WM-Botschafter nennt Homosexualität "geistigen Schaden"

Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman hat Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet. Die Äußerung fiel in einem Interview in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar", die am Dienstag (8. November) ausgestrahlt wird. Schon am Montagabend (7. November) wurde im "heute-journal" der Ausschnitt mit den Aussagen des früheren Fußball-Nationalspielers gezeigt.

Salman sagte in dem Ausschnitt: "Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns über Schwule reden." Jeder in Katar werde akzeptieren, "dass sie hier herkommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen", so der Ex-Spieler.

Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sähen. Denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. In seinen Augen ist Schwulsein "haram" und verboten, meinte Salman. "Es ist ein geistiger Schaden." Das Interview wurde daraufhin sofort durch den Pressesprecher des Organisationskomitees der WM in Katar abgebrochen.

Katar nannte Kritik aus Deutschland "arrogant und rassistisch"

Katar ist der wohl umstrittenste Gastgeber in der WM-Geschichte. Dem Emirat werden unter anderem Verstöße gegen Menschenrechte, schlechter Umgang mit ausländischen Arbeitern und mangelnde Frauenrechte vorgeworfen. Im Vorfeld der am 20. November beginnenden WM bemüht sich der Wüsten-Staat, ein anderes Bild zu vermitteln. Auch Fans aus der LGBTQ-Szene seien willkommen, hieß es offiziell.

In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani die Kritik an Katar vor allem aus Europa als "sehr arrogant und sehr rassistisch" bezeichnet. Zugleich hatte er auf Reformen in seinem Land verwiesen, die auch nach der WM fortgesetzt würden.

Der neue Besitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter, Elon Musk, hat vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA für die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump geworben. «Geteilte Macht zügelt die schlimmsten Exzesse beider Parteien. Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, wenn die Präsidentschaft demokratisch ist», schrieb der Milliardär am Montag auf Twitter. An diesem Dienstag wird über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der 100 Sitze im Senat neu entschieden. Den Demokraten von US-Präsident Joe Biden droht der Verlust ihrer ohnehin knappen Mehrheit im Parlament.

Musk hatte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder politisch geäußert und mit der weiter von Trump beherrschten Republikanischen Partei solidarisiert. Im Mai erklärte er, die Demokraten seien zu einer «Partei der Spaltung und des Hasses» geworden. Er hat auch angekündigt, eine Beschwerde aus dem rechten politischen Spektrum zu prüfen, wonach Twitter im Sinne «der Linken» zensiert werde. Twitter solle keine der Seiten bevorzugen, schrieb er.