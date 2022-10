Verstappens USA-Sieg für Mateschitz

Das Wichtigste in Kürze:

Verstappen holte seinen 13. Saisonsieg und stellte damit den Rekord von Schuhmacher und Vettel ein.

Er widmete ihn dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Mateschitz.

"Das war für Dietrich. Ich habe alles gegeben", sagte Verstappen nach dem Rennen.

Erstmals seit neun Jahren gewann das Red-Bull-Team den Konstrukteurstitel in der Formel 1 – und das nach dem Tod des Gründers Dietrich Mateschitz. Max Verstappen gewann in Austin. Der Niederländer stand bereits vor dem Rennen als Weltmeister fest.

Mit dem ersten Platz in den USA stellte Verstappen den Rekord für die meisten Siege in einer Saison ein. Bislang wurde dieser von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gehalten. Seinen 13. Sieg in dieser Saison widmete er dem Red-Bull-Firmengründer.

Der Weltmeister wird emotional

"Das war für Dietrich. Ich habe alles gegeben", sagte Verstappen nach dem Rennen. Der Österreicher Mateschitz war am Samstag (22. Oktober) im Alter von 78 Jahren gestorben. Auf dem Podium betonte der Red-Bull-Pilot noch einmal mehr: "Ich widme diesen Sieg Dietrich Mateschitz."

Nach der Zieldurchfahrt hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bewegte Worte ins Cockpit gefunkt: "Du bist Weltmeister, wir sind Weltmeister – Danke, Dietrich." Und auch bevor bevor es losging, gedachte die Formel 1 dem "Titan des Motorsports", wie Mateschitz genannt wurde.

Auf den Monitoren in Austin wurde ein Foto des Österreichers eingeblendet, darunter stand: "Danke Didi." Anstatt einer Schweigeminute wurde applaudiert und es lief der Song "Start me up" von den Rolling Stones, der Lieblingsband des Österreichers.

Verwendete Quellen: