E-Autos in Deutschland: Tesla hängt VW ab

Der US-Autobauer Tesla hat in Deutschland Volkswagen als Marktführer von Elektroautos weit hinter sich gelassen. Von Januar bis September 2022 verkaufte Elon Musks Unternehmen Tesla 38.458 Autos – die deutsche Marke Volkswagen verkaufte 32.326 Elektro-Automobile, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag (18. Oktober) in einer Pressemitteilung veröffentlichte.

Damit erzielt Tesla gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 48 Prozent. Volkswagen hingegen büßte rund 40 Prozent ein. Die drittgrößte Elektroautomarke war der koreanische Hersteller Hyundai mit knapp 21.000 Neuwagen.

Elektro-Auto-Markt wächst stark

Die anderen deutschen Hersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz und Opel steigerten ihren E-Autoabsatz auf dem Heimatmarkt. Ihre Stückzahlen liegen zwischen 16.000 und 18.000 und damit noch weit abgeschlagen hinter dem Primus Tesla. Der Sportwagenhersteller Porsche, der bisher ein E-Auto im Angebot hat, verkaufte mit 2.855 einige hundert Exemplare weniger als im Jahr zuvor.

Das reine E-Auto-Segment, auch BEV ("Battery Electric Vehicle") genannt, wuchs in Deutschland insgesamt um knapp ein Viertel und liegt nun bei einem Anteil von 14,6 Prozent. Der Anteil von Autos mit alternativen Antrieben (Elektro Hybrid, Plug-In, Brennstoffzelle, Gas und Wasserstoff) erhöhte sich in Deutschland um 11,3 Prozent auf 45 Prozent. BEV-Neuwagen (BEV) waren stärker gefragt als Plug-in-Hybride, bei denen der Elektro- den Verbrennungsmotor ergänzt.

