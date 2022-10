"Let that sink in": Musk trägt Waschbecken in Twitter-Zentrale

Das Wichtigste in Kürze:

Elon Musk war zu Besuch in der Twitter-Zentrale und hat für Unterhaltung gesorgt.

Er twitterte er ein Video, wie er ein Waschbecken ins Gebäude trägt – mit der Überschrift: "Entering Twitter HQ – let that sink in!"

Damit erlaubte sich Elon Musk einen kleinen Scherz, denn er trug ein Waschbecken (englisch "sink") und wollte mit seinem Wortspiel für gute Stimmung sorgen.

Tesla-Chef Elon Musk hat dem Twitter-Hauptsitz in San Francisco einen Besuch abgestattet. Dazu twitterte er ein Video, wie er ein Waschbecken ins Gebäude trägt – mit der Überschrift: "Entering Twitter HQ – let that sink in!", was auf Deutsch so viel heißt wie: "Betrete Twitter-Zentrale - lasst das auf euch wirken!"

Damit erlaubte sich Elon Musk einen kleinen Scherz, denn er trug ein Waschbecken (englisch "sink") und wollte mit seinem Wortspiel darauf hinaus, dass er den Titel seines Twitter-Posts im wahrsten Sinne wörtlich nahm: "Lasst das Waschbecken rein".

Doch kein Stellenabbau bei Twitter?

Unter seinem Video-Tweet schrieb er dann noch, dass er bei Twitter "viele coole Leute" getroffen habe. Dem PayPal-Gründer war es offensichtlich ein Anliegen, bei der Belegschaft der Social-Media-Plattform für eine gute Stimmung zu sorgen. Denn: Es gab in der Vergangenheit ein großes Hin und Her, was den Kauf von Twitter angeht.

Zudem gab es Gerüchte, dass Musk nach der Übernahme plane, drei Viertel aller Jobs bei Twitter abschaffen zu wollen – diese Meldung kam unter den Mitarbeitern weniger gut an. Allerdings hat die Agentur "Bloomberg" wohl erfahren, dass er bei seinem Besuch erklärt habe, keine drastischen Jobkürzungen vornehmen zu wollen.

Der reichste Mann der Welt will Twitter für 44 Milliarden US-Dollar übernehmen. Bis Freitag (28. Oktober) soll der Deal über die Bühne gehen. Seine Bezeichnung auf Twitter hat Elon Musk schon mal geändert – in "Chief Twit".

Verwendete Quellen: