Verhindere Rüberklettern

Weil er sich so "stärker aufheizt": Trump will Grenzzaun zu Mexiko schwarz streichen lassen

  • Veröffentlicht: 20.08.2025
  • 11:17 Uhr
  • dpa
Da sich dunkle Gegenstände schneller aufheizen, will Trump den Grenzzaun schwarz streichen lassen.
Donald Trump wisse, dass sich dunkle Gegenstände im Sonnenlicht stärker aufheizten, sagt seine Heimatschutzministerin. Deswegen soll der Zaun an der Grenze zu Mexiko eine neue Farbe bekommen.

Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden - damit er zu heiß zum Rüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem.

Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.

Die Ministerin betonte zugleich, dass der Zaun, der aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen besteht, "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben.

Trump hatte den Bau des Grenzzauns in seiner ersten Amtszeit an der gesamten Landgrenze zu Mexiko angeordnet. Er kündigte an, die Arbeiten in den kommenden Jahren abzuschließen.

