Am 25. November 2019 sagen die Kultfiguren aus "The Big Bang Theory" ab 20:15 Uhr mit dem Serienfinale "Bye-zinga!". Doch zuvor werden Sheldon (Jim Parsons) & Co. auf ProSieben noch einmal mit 24 Highlight-Episoden der ersten zwölf Staffeln gebührend gefeiert. Aber es gibt keine Stille nach dem letzten Knall: Am 2. Dezember gewähren die Stars der Serie, Kaley Cuoco und Johnny Galecki, in "Bye Bye Big Bang Theory – Das Special" einen spannenden und emotionalen Blick hinter die Kulissen der Kultserie.