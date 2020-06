Die zweite Staffel von "The Masked Singer" knüpfte nahtlos an den Mega-Auftakt im Vorjahr an. Auch in 2020 schlüpften viele Promis in die Rollen von Wuschel, Hase, Drache und anderer Wesen. Für das außergewöhnliche Versteckspiel wurde "The Masked Singer" nun für gleich drei Deutsche Fernsehpreise nominiert.