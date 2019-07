Seit drei Wochen kämpfen die Wunderwesen von "The Masked Singer" 2019 um die Gunst des TV-Publikums. Nur wer mit seiner Bühnen-Performance überzeugt und genug Anrufe der Zuschauer bekommt, darf in die nächste Runde einziehen. Wer steckt hinter dem Astronauten? Welcher Star trällert unter der Eichhörnchen-Maske? Und welche neuen Indizien gibt es in der großen ProSieben-Live-Show zum Monster? Mit dem "The Masked Singer"-Ticker verpasst du garantiert nichts.

"The Masked Singer"-Ticker für echte Fans

Für all diejenigen, die die große ProSieben-Show "The Masked Singer" nicht live verfolgen können, gibt es Abhilfe. Der TMS-Ticker sorgt dafür, dass ihr während der Sendung und die ganze Woche über kein spannendes Detail über Panther, Kudu und Co. verpasst.

Das größte Musikrätsel Deutschlands geht in Runde vier

Immer up to date mit dem digitalen "The Masked Singer"-Universum. Du bist schon mächtig im TMS-Ratefieber? Dann schau doch mal im "The Masked Singer"-Ratespiel vorbei und gib deinen Tipp ab. Wer steckt unter der Maske des Astronauten, des Panthers und der anderen Wunderwesen? Auf Instagram gibt es News und Fun rund um die fantastischen Wesen und der Ticker hält dich während der Live-Show auf dem neusten Stand.

Der "The Masked Singer"-Ticker startet am 18. Juli um 20.15 Uhr.

Das könnte dich auch interessieren:

Das sind die Favoriten im "The Masked Singer“-Ratespiel

"The Masked Singer" - Wer ist der neue Rate-Gast am 18. Juli?