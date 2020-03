Das Monsterchen singt bei "The Voice Kids"

In der letzten Staffel "The Masked Singer" wurde das pinke Monsterchen als Profi-Boxerin Susi Kentikian enttarnt. Das Monsterchen hat jetzt noch einmal ganz besonders viel mit seinen Gesangslehrern geübt. Warum? Na, weil es am Sonntag, den 08. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 in den dritten Blind Auditions von "The Voice Kids" als Talent auftritt! Supersüß wie eh und je wird das Monster den Zuschauern ein Lächeln auf die Lippen zaubern und den Song "7 rings" von Ariana Grande neu interpretieren. Aber auch die anderen jungen Talente sind natürlich stark!

Was glaubst du? Werden sich die Coaches Lena Meyer-Landrut, Deine Freunde, Sasha und Max Giesinger für das Monsterchen umdrehen und buzzern?

Niemand muss aufs Monsterchen verzichten

Keine Angst, das süße Monsterchen wird natürlich nur vorübergehend an "The Voice Kids" verliehen. Ansonsten wäre #MaskedSinger-Moderator Matthias Opdenhövel ziemlich traurig gewesen. Ab dem Start von Staffel 2 "The Masked Singer" am 10. März um 20:15 Uhr auf ProSieben nimmt das Monster eine noch streng geheime Rolle bei #MaskedSinger ein. Sicher ist: Das wird etwas ganz, ganz Besonderes! Die neuen Masken für dieses Jahr wurden bereits bekanntgegeben. Hier kannst du sie dir im Überblick ansehen.

"The Masked Singer" - die Rate-Show des Jahres - läuft ab 10. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.