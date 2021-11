Stimmen zum Comeback:

"TV total"-Gastgeber Sebastian Pufpaff: "Endlich."

"TV total"-Produzent Stefan Raab: "Isch gucke."

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "We Love To Entertain You total."

"TV total" ab Mittwoch, 10. November, 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSieben