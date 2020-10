Die Serienwelt trauert: Conchata Ferrell alias "Berta" aus der erfolgreichen Sitcom "Two and a Half Men" ist verstorben. Sie war der heimliche Star der Serie und hatte ihren Männerhaushalt ordentlich im Griff.

Schauspiel-Kollege Jon Cryer (spielt Alan Harper) schrieb auf Twitter: "Ich weine um die Frau, die ich vermissen werde, und um die Freude, die sie so vielen gebracht hat." Auch Charlie Sheen (spielt Charlie Harper) äußerte sich auf Social Media und nannte Conchata Ferrell einen "absoluten Schatz".

Zu Ehren der Schauspielerin zeigt ProSieben am Donnerstag, 15. Oktober 2020, ab 12:10 Uhr elf wunderbare Folgen, in denen "Berta" eine große Rolle spielt, in einem "Two and a Half Men"-Marathon.

Der "Two and a Half Men"-Marathon am 15. Oktober im Überblick: