Die 3. Staffel "Young Sheldon" am Mad Monday

Neues Jahr, neuer Sheldon! Der Mad Monday auf ProSieben bleibt fest in der Hand der Nerds: Die erfolgreiche Serie "Young Sheldon" übernimmt ab 6. Januar 2020 den Sendeplatz von "The Big Bang Theory" um 20:15 Uhr. In der dritten Staffel der US-Comedy macht sich Mutter Mary (Zoe Perry) ernsthafte Sorgen um Sheldons (Iain Armitage) geistige Gesundheit. Und sein großer Bruder Georgie (Montana Jordan) entdeckt seinen Unternehmergeist …

