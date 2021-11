Mit einer besonderen Aktion leistet #ZOL einen Beitrag zur Impfkampagne in Deutschland: Am Mittwoch, 24. November 2021, gibt es von 19 bis 23 Uhr auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring ein kurzfristiges Impfangebot.

" Zervakis & Opdenhövel. Live." und die Malteser laden Impfwillige dazu ein, sich ihre Erst- oder Booster-Impfung abzuholen. Dafür werden zwei Impfbusse bereitgestellt.

Eine Anmeldung für einen der begrenzten Termine ist unter impfticket.de möglich. (Voraussetzung für die Drittimpfung: Mindestabstand zur zweiten Impfung fünf Monate. Weitere Informationen zur COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoffen sind auf den Seiten des RKI zu finden.)

Impfaktion bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Begleitet wird die Aktion vor Ort von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel im Rahmen der #ZOL-Livesendung (24. November 2021, 21:15 Uhr, auf ProSieben). Die Moderatorin und der Moderator werden vor Ort mit Wartenden und Impf-Ärzt:innen sprechen und zudem selbst die Booster-Impfung erhalten.

