"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist jeden Mittwoch auf ProSieben zu sehen.

Moderiert wird das Journal von Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis.

Themen waren in dieser Woche u. a. die Umweltproteste von Klimaaktivist:innen und die Ehrlichkeit der Deutschen.

Nach ihrem Treffen bei "The Masked Singer" am Samstag sahen sich Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel schon am Mittwoch wieder. Gemeinsam präsentierten sie wie gewohnt "Zervakis & Opdenhövel. Live." ab 21:25 Uhr auf ProSieben.

Das waren die Themen der #ZOL-Ausgabe vom 13. April 2022:

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Umweltaktivismus extrem: Wie gefährlich sind die Aktionen?

Menschen blockieren Straßen, kleben sich fest oder ketten sich an Gebäude. #ZOL zeigt, mit welchen immer drastischeren Mitteln Umweltaktivisten ihre Anliegen vorbringen. Haben die waghalsigen Aktionen Erfolg?

Im Studio zu Gast war die Pressesprecherin von "Letzte Generation" Carla Hinrichs. Die Aktionsgruppe organisiert seit Wochen Straßenblockaden, um auf den akuten Klimawandel aufmerksam zu machen.

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wollten wissen, wieso sich die Gruppe für radikale Methoden entschieden hat und ob das Vorgehen erfolgreich ist. Außerdem im Studio: Journalist Louis Klamroth, der in seiner Polit-Talkshow Themen wie diese regelmäßig mit seinen Gästen diskutiert. Wie schätzt der Moderator die Aktionen der Umweltaktivisten ein? Zudem schilderte FDP-Politiker Johannes Vogel seine Sicht auf die Proteste. Wie stehen Politiker:innen zu den Anliegen der Aktivisten?

#ZOL fragt: Wie ehrlich ist Deutschland?

Ein weiteres Thema der Sendung war Ehrlichkeit im Alltag. #ZOL machte den Test und stellte die Deutschen mit versteckter Kamera auf die Probe: Wer lügt wann? Und wieso?

Dabei geht es auch um die Frage, ob sich kleine Notlügen verbergen lassen.

Matthias und Linda im Lügendetektor-Test

Wie bei "The Masked Singer" angekündigt, wollte Linda auch ihrem Kollegen in Sachen Ehrlichkeit auf den Zahn fühlen.

Im Video ist zu sehen, ob sie Matthias Geheimnisse von "The Masked Singer" entlocken konnte und wie sie selbst beim Lügendetektortest abgeschnitten hat.

Weitere Themen bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.":