"Beauty & The Nerd"-Gewinnerin Setty im Interview: "Es war ein wunderbarer Sommerflirt"

Anzeige

Sie ist die Siegerin der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd". Jetzt spricht die Burlesque-Küntslerin im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" über das große Finale in Folge 6.

Lief da noch mehr zwischen Setty und Florian?

Zwischen Setty und Space-Nerd Florian knisterte es in Folge 6 gewaltig. In der aktuellen Podcast-Episode von "Blitzlichtgewitter" erklärt die Beauty, dass sie ihn schon vor seinem Umstyling interessant gefunden habe. "Das ist so ein eloquenter, intelligenter und sympathischer Mann, da habe ich mich definitiv zu ihm hingezogen gefühlt. Je mehr wir uns kennengelernt haben, desto sympathischer fand ich ihn einfach."

Viel mehr habe sich aufgrund der Entfernung aber nicht zwischen den beiden weiterentwickelt. Trotzdem sei es für Setty "ein wunderbarer Sommerflirt" gewesen.

Im Clip: Ein Flirt mit Zündstoff! Flo und Setty vermiesen Beverly die Laune

Anzeige

Anzeige

Setty über Beverlys Ehrgeiz

Die Flirterei kam bei Florians Teampartnerin Beverly gar nicht gut an. Sie sah ihre Chancen auf den Sieg in Gefahr. Für Setty nicht ganz nachvollziehbar: "Ich habe das auf die 'Spaß-Schulter' genommen." Beverlys Verbissenheit auf den Sieg habe die Hamburgerin "ziemlich übertrieben" gefunden.

Das könnte auch der Grund für Beverlys Ohnmachtsanfall in der "Beauty Fall"-Chellenge gewesen sein, meint Setty. "Wenn sie sich selber nicht so einen Druck gemacht hätte, wäre sie vielleicht ein bisschen entspannter an die Sache rangegangen und ihr Körper hätte nicht so ein Ausweichmanöver gewählt."

Anzeige

"Natascha hat Dinge gesagt, die darfst du nicht sagen!"

Auch bei Natascha und Dominik gab es nach der Challenge einige Probleme. Natascha war von der Leistung ihres Nerds derart enttäuscht, dass sie ihn nach allen Regeln der Kunst fertigmachte.

Von Nataschas Aussagen ist Setty mehr als schockiert, wie sie in "Blitzlichtgewitter" offenbart. Für die Beauty ist klar: "So gehst du mit keinem Menschen um, mit dem du die letzten Wochen gemeinsam gekämpft hast!" Bei Dominik hätte Natascha besonders Rücksicht nehmen müssen, da sie wisse, wie sensibel er sei. Dass sie ihn stattdessen mit Absicht verletzt und auf seine Gefühle keinerlei Rücksicht genommen habe, stößt bei Setty auf absolutes Unverständnis.

Anzeige

Anzeige

Setty über Marcos "Zehen-Lutsch-Aktion"

Grund zum Feiern gab es in Folge 6 aber trotzdem noch: Alle bereits ausgeschiedenen Nerds kehrten in die Villa zurück und das sogar mit einem Umstyling. Die Überraschung war vorprogammiert! "Es war so schön, dass die Villa wieder lauter geworden ist", so Setty.

Später kam es dann im Whirpool zu einer äußerst skurrilen Situation. Dort hatte nämlich Cosplay-Nerd Mirko plötzlich Settys Zeh im Mund. "Man hat das ein oder andere Gespräch und dann ist man ja auch lustig drauf und dann passiert es dann mal auch, dass der andere einem am Zeh leckt", scherzt Beauty Setty.

Zwischen Mike und Alex ging es auch wieder direkt heiß her. Aus Respekt vor ihrer Privatsphäre wolle Setty aber nicht allzu viel verraten. "Aber ich kann euch sagen, dass sie sich auf jeden Fall sehr gern hatten!"

Den Sieg samt Preisgeld in der Tasche

Das größte Thema, über das Setty im Podcast "Blitzlichtgewitter" spricht, ist das Finale. Gemeinsam mit ihrem Nerd Samuel hat sich die Beauty gegen Beverly und Dominik durchgesetzt und damit den Sieg der 4. Staffel geschnappt.

Die 50.000 Euro Preisgeld haben die beiden untereinander aufgeteilt. Setty geht mit ihrer Hälfte eher sparsam um, wie sie verrät: "Ich bin da niemand, der sein Geld auf den Kopp' haut 'inne Clubs." Sie habe aber in Equipment für ihren neuen Podcast investiert und freue sich, den Rest als Rücklagen in der Hinterhand zu haben.

Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" 2023 kannst du dir jederzeit kostenlos in der ProSieben-Mediathek und auf Joyn ansehen.