"Das große Promi-Büßen" 2024: Start der dritten Staffel am 7. November auf Joyn

Fantastische News für alle Fans von "Das große Promi-Büßen": Ab November müssen sich auch in Staffel 3 wieder Promis der Konfrontation mit Olivia Jones stellen.

Das Wichtigste in Kürze Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" geht am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

In Staffel 3 stellen sich neue Kandidatinnen und Kandidaten den größten Fehlern ihrer Vergangenheit. Das ist bisher zum Cast bekannt.

"Das große Promi-Büßen" kehrt zurück!

Sie zeigen gern mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Die Schuld schieben sie lieber anderen in die Schuhe. Sie sind nie um eine Ausrede verlegen. Und Reue war für sie ein Fremdwort. Bisher. Doch ab Donnerstag, 7. November, auf Joyn dreht sich plötzlich der Wind für 10 prominente Spitzbuben und Spitzbübinnen: In der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" hat sie Deutschlands bekannteste Drag Queen auf Joyn am Schlafittchen.

Denn beim Einzug in das spartanisch eingerichtete #PromiBüßen-Camp erwarten jede:n Einzelne:n nicht nur herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft – sondern auch die eigene "Runde der Schande". Welche:r Prominente hat vor der Konfrontation mit Olivia Jones plötzlich Muffensausen? Wem flattert der Frack beim Gedanken an die Aufarbeitung seiner öffentlich begangenen Schandtaten? Und wer stellt sich doch aufrichtig den eigenen Fehltritten?

Wer ist in Staffel 3 dabei?

Welche Promis genau an der Show teilnehmen, ist noch unklar.

Verraten kann ich jetzt schon mal: Das wird die emotionalste #PromiBüßen-Staffel, die es je gab. Und welche mehr oder weniger reumütigen VIP-Büßer Joyn diesmal zu mir in die 'Runde der Schande' schickt, das Geheimnis werden wir schon bald lüften. Olivia Jones

Doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche:

So funktioniert "Das große Promi-Büßen"

In der Show "Das große Promi-Büßen" ziehen bekannte Persönlichkeiten gemeinsam in ein Camp ein. Dort stellt Olivia Jones sie in der sogenannten "Runde der Schande" zur Rede, indem sie ihre größten Fehltritte anspricht und ihnen ins Gewissen redet.

Zudem müssen die Prominenten auf allen Luxus verzichten und sich anspruchsvollen Herausforderungen stellen. Wie gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der offenen Kritik um? Wer zeigt echte Reue und nutzt die Gelegenheit, sich in einem neuen Licht zu präsentieren?