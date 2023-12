"Das große Promi-Büßen" 2023 - Emmy Russ ganz privat: Sie spricht über ihre harte Jugend im Kinderheim

Anzeige

Für Emmy Russ steht in Folge 4 ihre ganz persönliche "Runde der Schande" an. Anstatt sich zu entschuldigen oder für ihr Verhalten geradezustehen sieht das Reality-Sternchen jedoch vorerst nur eine Chance, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Kann die kaltherzige Zicke ihr Verhalten reflektieren und sich von einer anderen Seite zeigen?

Im Clip - Sie haben viel Gewalt angewendet: Emmy wird in der "Runde der Schande" emotional

Emmy Russ muss in die "Runde der Schande"

Ihrer "Runde der Schande" blickt die 24-Jährige relativ entspannt entgegen. Emmy sieht eine Chance. Allerdings nicht darin, sich zu erklären und ihr Image aufzubessern, sondern auf Sendezeit zu kommen. "Ich mein, wo kannst du denn so offen und lange über dein ganzes Leben und deine Geschichte reden", merkt das Reality-Sternchen selbstverliebt an. Ob das die richtige Motivation für die "Runde der Schande" ist?

Ich hasse es von tiefstem Herzen, was ich ja auch gar nicht habe, mich zu entschuldigen, irgendwas zu bereuen. Emmy Russ

"Das kleine Mädchen mit dem großen Ego": Kann Emmy ihre Fehler einsehen?

Olivia Jones begrüßt die 24-Jährige und stellt gleich zu Beginn eine bedeutende Frage: "Schlägt vielleicht doch ein Herz tief unter den zwei Silikon-Bergen?" Sowohl im Camp als auch bei ihren anderen Formaten zeigte sich Emmy stets kaltherzig, arrogant und egozentrisch. Die Beichtmutter bezeichnet das Reality-Sternchen als "das kleine Mädchen mit dem großen Ego". Sie bekommt Szenen aus ihrer Zeit bei "Beauty And The Nerd" gezeigt, in denen sie eine ihrer Mitbewohnerinnen ins Bad schubst und angeht.

"Puh, so krass", kommentiert Emmy den Ausschnitt. Von Einsicht jedoch keine Spur. Auf Olivias Worte reagiert sie fast schon gelangweilt. "Heute mach' ich so was ja nicht mehr", rechtfertigt sich die 24-Jährige. Das lässt Olivia aufhorchen. Denn so ganz stimmt diese Aussage nicht. "Wir reden nicht nur über das, was vor dem Promi-Büßen war, wir müssen auch über das sprechen, was beim Promi-Büßen passiert ist", stellt die Dragqueen fest.

Es folgen Szenen der letzten Tage im Camp von ihrem Zickenterror mit Christin, gehässigen Kommentaren und ihrem kindischen Verhalten im ersten "Tribunal der Loser".

Emmys kaltherzige Fassade bröckelt

Olivia stellt Emmy eine wichtige Frage: "Wer bist du?" Darauf fällt der 24-Jährigen keine direkte Antwort ein. "Manchmal weiß ich auch nicht, wo ich hin will in meinem Leben", gibt sie zu.

Für die Beichtmutter gab es einen Moment im Camp, in dem bei Emmy die Maske zu fallen schien. Die Barbie kann sich jedoch nicht vorstellen, wovon Olivia spricht und schaut sie ungläubig an. Anschließend folgt ein Ausschnitt von Emmy während Lishas "Runde der Schande". Die Geschichte der 37-Jährigen hat das Reality-Sternchen offensichtlich berührt. Sofort sieht man, wie sehr Emmy diese Wendung zu schaffen macht. "Familie ist bei mir ein ganz schwieriges Thema", meint sie kleinlaut.

Harte Jugend im Kinderheim

Die Tränen beginnen zu fließen und die junge TV-Darstellerin beginnt von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Ihr Vater hatte die Familie verlassen, als Emmy 15 Jahre alt war. Ihre Mutter zog daraufhin mit ihr nach Spanien. Mit 17 folgte der Schock-Moment: Emmy kam nach Hause und fand die Wohnung leergeräumt vor. Selbst ihre Ausweisdokumente waren weg. Emmys Mutter hatte das Land verlassen, und die damals 17-Jährige ging zur Polizei, von der sie in ein Kinderheim gesteckt wurde. Dort wurde Gewalt gegen sie ausgeübt, und als ihr Reisepass eintraf, wurde sie weiter nach Deutschland geschickt, wo sie von ihrer Mutter empfangen wurde, als wäre nichts gewesen. Der Kontakt zu ihrer Mama besteht nach wie vor. Jedoch kann sie ihr nicht die Liebe entgegenbringen, wie die 24-Jährige gern würde. Sie selbst möchte das in Zukunft besser machen.

Ich wünsche mir so sehr, ich werd' das mal meinen Kindern geben können. Emmy Russ

Doch ob sie das mit ihrem Verhalten leisten kann? "Ich denk' mir halt echt so, wenn ich weiterhin so bin, wie das dann klappen soll", gibt Emmy gebrochen zu bedenken. Ein großer Schritt in Richtung Selbstreflexion und vielleicht auch zur Besserung.

Ihre Strafe lässt Emmy zweifeln

"Du hast dein Herz bislang sehr, sehr gut versteckt. Heute hast du uns dein Herz geöffnet", fasst Olivia zusammen, "das war sehr, sehr mutig." Mit Verständnis für Emmys Verhalten kann die Beichtmutter dennoch nicht dienen. Denn ihre schwere Vergangenheit gibt der 24-Jährigen nicht das Recht, anderen Leid zuzufügen.

Als symbolische Buße muss Emmy bis auf Weiteres den Latrinen-Dienst übernehmen. "Nein! Ich wirklich, ich kotze davon", jammert die TV-Darstellerin. Sie bezweifelt, dass sie diese Strafe absolvieren kann und fragt: "Was, wenn ich das nicht mache? Was passiert denn dann?"

Die anderen Promis zweifeln ebenfalls an Emmys Bereitschaft, ihre Buße auszuführen. "Macht euch schon mal bereit, dass wir alle 'ne Strafe bekommen. Sie wird das nicht machen", sagt Lisha voraus. Olivia hingegen zeigt sich zuversichtlicher. "Du wirst das schaffen. Ich glaub' an dich", ermutigt sie Emmy. Und mit diesen Worten geht es für die büßende Barbie zurück zu den anderen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.