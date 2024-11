"Destination X" - Busreise durch Europa? Darum geht es zunächst ins Flugzeug und in den Camper

Der Blind-Roadtrip durch Europa hat begonnen. Eigentlich sollen die Promis im Bus reisen - doch dann kommt es zunächst ganz anders.

Alle ganzen Folgen kostenlos auf Joyn streamen!

Das Wichtigste in Kürze Bei "Destination X" gehen acht Promis auf einen Blind-Roadtrip durch Europa. Eigentlich in einem abgedunkelten Bus. Doch diesen müssen die Promis erst einmal erreichen.

Im ersten Spiel können sich zwei Zweierteams den Vorteil erspielen, mit dem Flugzeug zum Bus zu reisen. Die Verlierer müssen im Camper anreisen.

Darum geht es in "Destination X": Anhand von Hinweisen und Bildern müssen die Promis erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenausten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen.

Premiere im TV und auf Joyn feiert die neue ProSieben-Show "Destination X" am 7. November 2024.

"Destination X" siehst du immer donnerstags 20:15 Uhr auf ProSieben oder Joyn.

Spiel um Startvorteil: Flugzeug statt Camper

Der erste Treffpunkt für die Promis ist am Bodensee, an einem Flughafen. Warum? Sie müssen hier zum ersten Spiel antreten. Es geht ans Koffer umpacken. Dafür bekommt jede:r Promi einen neuen, kleineren Koffer. Jeweils im 2er Team müssen die neuen Koffer mit den eigenen Sachen befüllt werden. Ziel ist es, als Team so nah wie möglich an 20 Kilo heranzukommen – verteilt auf die beiden kleinen neuen Koffer.

Die Promis erhalten hierfür fünf Minuten Zeit. Die zwei Teams, die den 20 kg am nächsten kommen, gewinnen das Spiel und dürfen sich den ersten Teil ihrer Reise in einem kleinen Flugzeug fortbewegen. Madita, Tina, Max und Ekaterina gewinnen diesen ersten Vorteil und dürfen ins Flugzeug steigen. Für Leyla, Andreas, Philipp und Hanna geht es in den Camper.

Am Ende treffen sie sich alle wieder und dürfen in den abgedunkelten Bus einsteigen. Ab jetzt geht die Reise gemeinsam weiter, bis zur ersten End-Destination.

Wie es für Max Bornmann in der neuen Abenteuer-Reality-Show "Destination X" weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag, 14. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn.