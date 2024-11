"Destination X" - Leyla Lahouar reist mit leichtem Gepäck: Warum sie keine Unterwäsche mitnimmt

Der Blind-Roadtrip durch Europa beginnt! Aber bevor sie sich auf die Reise begeben können, müssen Koffer gepackt werden. Warum Leyla am Ende ohne Unterwäsche reisen muss, erfahrt ihr hier.

Das Wichtigste in Kürze Die Influencerin Leyla Lahouar ist eine von acht Stars, die sich auf das mehrwöchige Abenteuer "Destination X" einlässt.

Auf ihrer Reise müssen sie anhand von Hinweisen und Bildern erraten, wo sie sich befinden. Wer am ungenausten schätzt, muss den Bus und damit die Show verlassen.

Am Bodensee treffen sich die acht Promis für ihre bevorstehende Reise. Sie begeben sich auf einen Roadtrip, der sie durch verschiedene Städte und Länder führt – mehrere Wochen werden sie unterwegs sein. An Gepäck haben sie dafür einiges mit dabei. Die meisten der Star-Abenteurer betreten den Flughafen mit zwei prall gefüllten Koffern. Davon haben sie nur wenig, denn das erste Spiel steht an.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit…

Acht neue Koffer warten auf die Promis am Startpunkt. Ihre Aufgabe lautet: Innerhalb von fünf Minuten in 2er Teams die Koffer zu befüllen, dass sie gemeinsam so nah wie möglich an 20 Kilo herankommen. Wie sie es aufteilen, ist ihnen überlassen. Die zwei Teams, die am nächsten an das Zielgewicht kommen, gewinnen das Spiel und dürfen ihre Reise in einem Flugzeug fortsetzen. Auf die anderen wartet ein Wohnmobil.

Bei Leyla hält sich die Begeisterung in Grenzen, denn allein ein Koffer ist nur gefüllt mit Beauty-Produkten. Kann sie sich von ihren Sachen trennen? Doch der Kampfgeist ist auch bei ihr geweckt und gemeinsam mit ihrem Team-Partner Andreas Elsholz stellt sie sich der Aufgabe.

Leylas Plan geht nach hinten los

Jacke, Jogginghose, Crocs, Lipgloss und Ohrenstäbchen werden eingepackt – möglichst wenig, denkt sich Leyla. Doch war das die Aufgabe oder hat da jemand die Spielregeln nicht verstanden? Denn als die Zeit abgelaufen ist und die Koffer der Teams gewogen werden, kommen Leyla und Andreas nur auf 15,1 Kilo. "Ich dachte, wer am wenigsten Kilos hat, gewinnt", erklärt Leyla. Ihr sparsames Packen zahlt sich nicht aus und obendrein vergisst sie die Basics: Unterwäsche und Socken.

Ich dachte, dass es was bringt, wenn ich leide und jetzt leide ich noch mehr Leyla

Das war wohl nix. Gemeinsam mit dem zweiten Verlierer-Team Hanna und Philipp geht es ins Wohnmobil, wo sie ihre Reise fortsetzen werden.