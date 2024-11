"Destination X" startete am 7. November 2024 als Free-TV-Premiere. Hier findest du alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick und erfährst, warum sich die Sendezeit geändert hat.

Alle bisherigen Folgen verpasst? Jetzt noch bei "Destination X" 2024 einsteigen ➤ Jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Das Wichtigste in Kürze "Destination X" läuft künftig jeden Donnerstag um 22:45 Uhr im TV auf ProSieben oder via Joyn-Livestream

Bei "Destination X" gehen acht Promis, darunter "Promi Big Brother"-Gewinnerin Leyla Lahouar und GZSZ-Legende Andreas Elsholz, auf einen Blind-Roadtrip durch Europa.

Diese Promis sind im Bus mit an Bord.

+++ Update vom 18. November 2024 +++

Neue Reisezeit für den "Destination X"-Bus

Ab Folge 3 hat die neue ProSieben-Show einen neuen Sendeplatz: Anstatt um 20:15 Uhr siehst du die Promis im blickdichten Bus auf ihrem Europa-Roadtrip um 22:45 Uhr. Der Grund: Ab 20:15 Uhr schickt ProSieben künftig die VIPs zum großen Promi-Büßen.

"Destination X" 2024 - Folge 3: Deutsche Free-TV-Premiere am 21. November

Acht Promis reisen im abgedunkelten Bus durch Europa und müssen anhand von Hinweisen erraten, wo sie sich befinden. Aber: Die Hinweise können auch in die Irre führen. Wer liegt am Ende am nächsten dran? Wer schätzt am schlechtesten und muss den Bus verlassen? Schalte ein: am Donnerstag, den 21. November um 20:45 Uhr.

Die erste Staffel der ungewöhnlichen Reality-Show startete am Donnerstag, 7. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Alle Sendezeiten in der Übersicht

Du willst wissen, wann die aktuelle Folge läuft? Die neue Serie "Destination X" 2024 siehst du ab 7. November 2024. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge auf ProSieben und auf Joyn. Hier findest du die Sendezeiten in der Übersicht.

Folge 1: Donnerstag, 7. November 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 14. November 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 21. November 2024, um 22:45 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 28. November 2024, um 22:45 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 22:45 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Donnerstag, 12. Dezember 2024, um 22:45 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 7: Donnerstag, 19. Dezember 2024, um 22:45 Uhr auf ProSieben und Joyn

Alle Wiederholungen auf ProSieben

Folge verpasst? Kein Problem, jeden Freitag zeigt ProSieben die Wiederholung. Natürlich kannst du alle Folgen auch jederzeit kostenlos auf Joyn nachschauen.

Wiederholung der Folgen auf ProSieben

Folge 1: Freitag, 8. November 2024, um 3:05 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Freitag, 15. November 2024, um 3 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Freitag, 22. November 2024, um 0:35 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Freitag, 29. November 2024, um 0:50 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Freitag, 6. Dezember 2024, um 1:05 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Freitag, 13. Dezember 2024, um 2:10 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 7: Freitag, 20. Dezember 2024, um 2:10 Uhr auf ProSieben und Joyn

So siehst du den Livestream

Fehlender Kabelanschluss zur Primetime am Donnerstag? Kein Problem. Denn du kannst alle Folgen auch im Livestream verfolgen.

Hier geht's zum ProSieben-Livestream auf Joyn.