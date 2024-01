"Forsthaus Rampensau Germany": Aussprache bei Jasmin Herren und Danni Büchners Töchtern

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Schock bei Joelina und Jada Karabas: Diese Kandidatin wollten sie keinesfalls bei "Forsthaus Rampensau Germany" sehen. Bereits kurz nach ihrem Einzug rechnen die Schwestern mit Jasmin Herren ab.

"Blut ist dicker als Wasser"

Schon kurz nach ihrem Einzug klären die Bewohner:innen im Forsthaus die Fronten. Doch noch sind nicht alle Kandidat:innen angekommen. "Mit wem kämst du am wenigsten klar?", will Fitness-Freak Hanna von der 18-Jährigen Jada wissen. Die Antwort folgt prompt: "Jasmin Herren"

Aber was hat die Jüngste für ein Problem mit der Schlagersängerin? Schuld ist ein altes Zerwürfnis zwischen Jasmin Herren und Danni Büchner, der Mutter von Jada und Joelina Karabas.

2020 zog die Witwe von Willi Herren über Daniela Büchner her und stellt klar: "Ich werde keine zweite Danni und ununterbrochen über meinen Verlust sprechen". Diese Worte hallen scheinbar noch immer in den Köpfen der Karabas-Schwestern nach, die ihren Stiefvater Jens Büchner 2018 betrauern mussten.

"Manche Leute kritisieren unsere Mutter und wissen nicht, dass wir dahinterstehen", erklärt Jada weiter.

Wir kommen halt immer ruhig rüber, aber wir können auch anders! Jada

Die Zustimmung ihrer Mitbewohner:innen haben die Schwestern schon mal sicher. "Das würde ich persönlich nehmen, Blut ist dicker als Wasser", bestätigt Cedric.

Musikalischer Überfall in Tracht

Das "Forsthaus Rampensau" füllt sich immer mehr und es bleiben nur noch wenige Plätze übrig. Die Spannung steigt, als die vorerst letzten Bewohner:innen aus dem Auto steigen. In Dirndl und Lederhosen und mit einer Gitarre bewaffnet, betreten ausgerechnet Jasmin Herren und ihr bisher geheimgehaltener Partner Philipp Bender das Forsthaus.

Das Geschrei ist groß und Joelina Karabas verliert die Fassung: "Ich könnte heulen! Die geht mir jetzt schon auf den Sack."

Hilft alles nichts - die Frischverliebten führen ihre musikalische Attacke fort und steigen gleich in einen selbst komponierten Vorstellungssong ein. "Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz? Wo ist der Nein-Knopf?", lästern die Karabas-Schwestern ungehalten.

Auch für ihre Beziehung zum 21-Jahre jüngeren Philipp kriegt Jasmin sogleich ihr Fett weg: "Für mich ist das Sugar-Mami", bemerkt Jada abfällig.

Die Aussprache: Joelina und Jada holen zum Showdown aus

Nachdem der erste Schock verdaut ist und sich der Streit über die Bettenverteilung gelegt hat, fordert Cedric die Karabas-Schwestern auf: "Sucht doch das Gespräch zu ihr! Dann ist der Drops gelutscht".

"Dann ist aber direkt Streit hier", kündigt Joelina an, macht sich gleich mit Jada auf den Weg zu Jasmin. "Familie hält zusammen!"

"Was ist? Hab ich was gemacht?" Jasmin Herren ist sichtlich irritiert, begibt sich aber bereitwillig in die Höhle des Löwen. Joelina fackelt nicht lange und beschuldigt Jasmin, abfällig über ihre Mutter gesprochen zu haben. Nach der Äußerung der Schlagersängerin hatte Danni Büchner zum Gegenschlag ausgeholt. Ihren Kampf wollen nun ihre Töchter für sie weiterführen.

Jasmin kommt ins Rudern und versucht, sich zu erklären. Doch sie gibt zu: "Ihr habt schon recht, dass jeder anders umgeht mit Trauer."

Ich kann nicht jemanden angreifen, der dasselbe durchgemacht hat. Joelina

Jasmin zeigt sich einsichtig und lenkt ein: "Es tut mir wahnsinnig leid, was euch da passiert ist, und ich entschuldige mich, wenn das falsch rübergekommen ist."

"Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können"

"Am Ende ist es unsere Mama und wir stehen hinter ihr", stellt Jada noch einmal klar. Doch sie nehmen die Entschuldigung von Jasmin an. Vorerst.

Ist das Kriegsbeil wirklich schon begraben oder kommt es zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Schwestern und Jasmin?

Drama ist definitiv garantiert bei "Forsthaus Rampensau Germany", donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.