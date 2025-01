"Forsthaus Rampensau Germany" - Die Forsthaus-Diven Matthias und Sam: Aus Feinden werden Freunde

Wer hätte das gedacht? Beim Einzug von Sam Dylan und Matthias Mangiapane zog ein eiskalter Wind durch das "Forsthaus Rampensau Germany". Doch anstatt sich an die Gurgel zu gehen, überrascht Matthias mit einer unerwarteten Liebeserklärung.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Alle Infos und Sendezeiten zur Show findest du hier.

Erfahre hier, welche Promis bei der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" dabei sind.

Update vom 24. Januar 2025: Sam Dylan: Rätselraten um seinen echten Namen - wie heißt er wirklich?

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn. Alle Folgen der Erfolgs-Reality-Show findest du hier an einem Ort.

Im Clip: Matthias und Sam kommen sich doch ein bisschen näher

Anzeige

Anzeige

Was Prosecco so alles kann…

Die alten Erzfeinde Sam und Matthias treffen beim Einzug in das "Forsthaus Rampensau Germany" erstmals wieder aufeinander und sind alles andere als begeistert voneinander. Doch die erwartete Schlammschlacht bleibt aus. Stattdessen erkennen die beiden Reality-Diven ziemlich viel von sich selbst im jeweils anderen.

In Folge 6 gesteht Matthias:

Als ich dich gesehen habe beim Einzug, dachte ich, das Monster, das ich kenne, muss raus hier. Und zwar so schnell, wie es geht! Matthias Mangiapane

Doch der Reality-TV-König wurde von einer anderen Seite des bunten Vogels überrascht. Und mit der würde sich Matthias am liebsten auch noch nach der Show "auf ein Glas Prosecco treffen".

Im Clip: Matthias und Sam schmieden gemeinsam Pläne

Eine Liebeserklärung während des Absägens

Beim letzten großen Absägen geht Matthias noch einmal auf seine neu gewonnene Freundschaft mit Sam ein. Während er von seiner langjährigen Freundin Jasmin verletzt und hintergangen wurde, kann er mit stolz sagen, dass "aus Erzfeinden Freunde wurden".

Für diese lieben Worte gibt es am letzten Partyabend im Forsthaus sogar einen Knutscher von Sam.

Heute ist das "Forsthaus Rampensau" das House of Love! Sam Dylan

Somit fällt der Abschied umso schwerer. Doch die beiden wollen sich wiedersehen. Das überrascht Sam sogar ein bisschen selbst: "Wer hätte gedacht, dass wir hier als beste Freundinnen rausgehen und sogar schon Pläne für die Zukunft schmieden?"

Vorerst muss Matthias jedoch seine neue "beste Freundin" verlassen. Sam und Team-Partnerin Nana haben es nämlich im Gegensatz zu ihm und seiner Mutter ins Halbfinale geschafft.

Ob sie noch weiter kommen und sich am Ende vielleicht sogar den Titel bei "Forsthaus Rampensau Germany" sichern können, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Anzeige

Anzeige

"Als ich ihn gesehen habe, wurde mir kurz ein bisschen schlecht"

Sie beherrschen das Reality-Game durch und durch: Matthias Mangiapane und Sam Dylan waren bereits in zahllosen Formaten zu sehen und sind in gleichem Maße für ihre spitzen Zungen bekannt. Doch die TV-Diven haben auch eins seither immer klargemacht: Sie stehen gerne allein im Rampenlicht.

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" müssen sich Matthias und Sam nicht nur einen begrenzten Wohnraum teilen, sondern auch die Sendezeit. Ein Umstand, der die Reality-Sternchen umgehend aus der Haut fahren lässt. Schon bei der Begrüßung wird es bissig.

Das kann ja was werden. Mal schauen, wer es am Ende überlebt. Sam Dylan

Rufen die beiden Lästerschwestern etwa schon ihre eigenen Reality-Spiele aus? Gönnen tun sie sich jedenfalls nichts. Weder Matthias noch Sam halten mit ihren Meinungen und Gedanken hinterm Berg.

Anzeige

Anzeige

Matthias Mangiapane holt gegen Sam Dylan aus

Ein Spruch folgt dem nächsten. Doch keine der Reality-Queens lässt sich einschüchtern: "Ich muss ganz klar gestehen, eigentlich passt dieses Format sehr gut zu dir. Die Einrichtung ist genauso billig wie du“, setzt Matthias gegen Sam an. Der kann sogleich kontern und nennt den gestandenen Reality-Star eine "Diva aus den 80er Jahren". Er selbst sei hingegen ganz klar eine "Neuzeit-Diva".

Es ist zu entscheiden zwischen Kobra und Klapperschlange. Matthias Mangiapane

Hassliebe oder Divendrama? Finden die beiden Reality-Stars im neuen Joyn-Hit "Forsthaus Rampensau Germany" ab dem 8. Dezember zueinander oder bringen sie die Berge Kärntens ins Wanken? Rampensau-Mitbewohnerin Jasmin Herren zeigt sich für alle Fälle gewappnet: "Ich hab mir die Tüte Chips schon hingelegt - ich hoffe, alle anderen da draußen auch!"

Matthias Mangiapane ist außerdem bei "Promi Big Brother" in SAT.1 zu sehen. Was der Reality-Star dort so alles erlebt, liest du auf der News-Seite.

Gerade erst wurde außerdem bekannt, dass Sam Dylan und sein Ex Rafi ein Liebescomeback feiern.

Anzeige

Im Clip: Sam und Matthias spinnen Intrigen

Das ist "Forsthaus Rampensau Germany"

Die erfolgreiche, erste Realityshow aus Österreich: "Forsthaus Rampensau" feierte schon mit der ersten Staffel beim österreichischen Sender ATV Rekorde. Und auch online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert "Forsthaus Rampensau" Video-Views im Millionenbereich. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH.

Am 4. Januar 2024 startet das Erfolgsformat endlich in der deutschen Version auf ProSieben und Joyn. Immer donnerstags, um 20:15 Uhr.