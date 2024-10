Endlich wieder "Forsthaus Rampensau" 2024: Die neue Staffel auf Joyn

Ideal für alle, die auch in Deutschland heiß auf "Rampensau"-Nachschub warten: Das Original aus Österreich, geht in die dritte Runde. Auf Joyn kannst du auch in Deutschland und der Schweiz ab Oktober alle Folgen streamen.

Das Wichtigste in Kürze Ab dem 3. Oktober geht das beliebte Joyn-ATV-Format "Forsthaus Rampensau" in die dritte Runde. Auf Joyn kannst du jederzeit die neuen Folgen anschauen.

Es ziehen wieder heimische Promis in das Forsthaus ein, um den Titel "Rampensau" 2024 und ein Preisgeld von 20.000 Euro zu gewinnen.

Alle Infos und wer dieses Mal dabei ist, liest du hier.

Stars im Anmarsch!

20 neue (österreichische) Promis stehen bereit, um auf der Berghütte erneut ein Reality-Beben auszulösen. Wie gewohnt kämpfen sie in Zweier-Teams um den Sieg, den Titel "Rampensau" 2024 und das Preisgeld. Die Wettkämpfe sind vorbereitet, die Betten gemacht und Halligalli vorprogrammiert. Wer mit dabei ist, liest du hier:

Lydia (l.) und Johannes (r.) - übersteht ihre Freundschaft den Wirbelsturm Frosthaus? © ATV / Bernhard Eder Photography

Lydia Kelovitz und Johannes Höfinger: Die "Wildsau" Lydia und "Bauer sucht Frau"-Star Johannes scheinen erstmal ein harmonisches Team zu sein. Sie sind überzeugt, dass ihre Freundschaft sie zum Sieg führen wird. Lydia bringt ihre Energie mit, während Johannes auf seine charmante Art punktet. Ob ihre gute Stimmung im Forsthaus anhält?

GNTM Zoe (r.) trifft "Match in Paradise" Robert (l.) - ein unschlagbares Team? © ATV / Bernhard Eder Photography

Zoe und Robert: Reality-Star Zoe, bekannt aus "Germany’s Next Topmodel", hat ihren ehemaligen Mitbewohner Robert - bekannt unter anderem aus "Match in Paradise" - als Partner gewählt. Sie streben den Sieg an und sehen sich für jede Herausforderung gewappnet. Ihre geballte Reality-Erfahrung aus anderen Formaten könnte ihnen einen Vorteil verschaffen.

Der König (l.) und sein Butler (r.) - vom Luxus rauf ins Alpenleben. © ATV / Bernhard Eder Photography

Roland Ludomirska und Dominic: Käse-König Roland bringt seinen Butler Dominic mit ins Forsthaus. Mit seiner extravaganten Art und dem Wunsch nach Luxus wird sich zeigen, wie er sich im bescheidenen Forsthaus schlägt. Dominic ist überzeugt, dass er nicht nur als Butler, sondern auch als Spielpartner glänzen kann.

Family first - Im Forsthaus wird sich zeigen, ob Blut wirklich dicker ist, als Wasser. © ATV / Bernhard Eder Photography

Max Weißenböck und Selina Hager: Influencer Max und seine Cousine Selina wollen im Forsthaus gewinnen. Max ist bekannt für seinen Humor und seine "Pranks", während Selina sportlich und zielstrebig ist. Gemeinsam sind sie ein starkes Duo und bereit, die Konkurrenz alt aussehen zu lassen.

Seit sie sich bei "Bauer sucht Frau" kennen gelernt haben, sind Sarah (l.) und Stefan (r.) unzertrennliche Freunde. © ATV / Bernhard Eder Photography

Sarah und Stefan: Landwirtin Sarah und Hottie Stefan, beide bekannt aus "Bauer sucht Frau", sind voller Tatendrang. Durch das Format haben sie zwar nicht die große Liebe, dafür aber eine enge Freundschaft zueinander gefunden. Jetzt sind sie entschlossen, sich den Titel "Forsthaus Rampensau" 2024 zu holen. Ihre gute Chemie könnte ihnen bei den anstehenden Challenges durchaus helfen.

Ein ungleiches Paar: Jazz Gitti (r.) und Carmen (l.). © ATV / Bernhard Eder Photography

Jazz Gitti und Carmen: Austropop-Legende Jazz Gitti bringt Humor ins Forsthaus. An ihrer Seite ist die Kartenlegerin Carmen, die sie mit Rat und Tat unterstützt. Beide sind gespannt auf die neuen Erfahrungen und Herausforderungen, die sie erwarten. Ob Carmen alle Streits in ihren Karten vorhersehen kann?

Wie gut kommen Julia (r.) und Hansi (l.) auf so engem Raum mit einem Haufen Mitbewohner:innen zurecht? © ATV / Bernhard Eder Photography

Julia und Hansi: Die besten Freunde Julia und Hansi, bekannt aus "Mein Gemeindebau" wagen das Abenteuer im Forsthaus. Sie sind an enge Wohnverhältnisse gewöhnt, doch die Konkurrenz könnte eine neue Herausforderung darstellen. Hansi plant, strategisch vorzugehen, während Julia für ihr Wohlbefinden sorgen will.

Stellt "Forsthaus Rampensau" die Beziehung von Natascha (r.) und Patrick (l.) auf die Probe? © ATV / Bernhard Eder Photography

Patrick und Natascha: Ex-"Teenager werden Mütter"-Star Patrick und seine Freundin Natascha träumen von dem Sieg im Forsthaus. Patrick setzt auf seinen Charme und Humor, während Natascha die aufregende Erfahrung genießen will. Eifersüchteleien könnten jedoch für ordentlich Spannung sorgen.

Keine Staffel "Forsthaus Rampensau" ohne Testosteron-Kumpel-Duo. Werden sich Sayed (l.) und Kevin (r.) den Sieg sichern? © ATV / Bernhard Eder Photography

Sayed und Kevin: Die "Tinderreisen"-Stars Sayed und Kevin sind nicht nur Rapper, sondern auch charmante Verführer. Sie haben vor, sowohl die Damenwelt als auch den Titel auf der Almhütte zu erobern. Ihr Humor und ihre Energie könnten sie zu Favoriten im Forsthaus machen. Wird etwa wieder ein junges Männer-Duo gewinnen?

Sind Paloma (l.) und Nadja (r.) das weibliche Gegenstück zu Sayed und Kevin? © ATV / Bernhard Eder Photography

Paloma und Nadja: Die Beauty-Queens Paloma und Nadja sind bereit, im Forsthaus für Aufsehen zu sorgen. Bekannt aus der Dating-Show "Love Fool" bringen sie eine unterhaltsame Dynamik mit. Ihr Ziel ist es, nicht nur zu gewinnen, sondern auch die männlichen Mitbewohner in ihren Bann zu ziehen.

Diese zehn Paare versprechen auch in Staffel drei von "Forsthaus Rampensau" jede Menge Unterhaltung und Reality-Power!