1947 soll bei Roswell in New Mexico ein unbekanntes Flugobjekt abgestürzt sein. Die Ufo-Theorie geht auf Presseberichte zurück, in denen von einer "fliegenden Untertasse" die Rede war. Die US Army erklärte, dass es sich um einen Wetterballon handeln würde. Verschleiert wurde tatsächlich etwas. 1994 kam heraus, dass es sich um einen Ballon handelte, mit dem Atombombentests in der Sowjetunion aufgespürt werden sollten.