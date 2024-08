Arganöl: So gesund ist das Wundermittel aus Marokko

Arganöl ist nicht gut für Haare und Haut, sondern auch als Speiseöl sehr gesund. Was es so einzigartig macht und wie du es am besten zu Hause und für dich selbst einsetzen kannst.

Das Wichtigste in Kürze Arganöl wird seit Jahrtausenden in Marokko hergestellt. Die Arganien-Bäume , aus denen das Öl gewonnen wird, wachsen nur in einer Region im Südwesten des Landes.

Aber auch außerhalb Marokkos wird Arganöl immer beliebter. Es ist ein begehrtes Beauty-Produkt für Haare, Gesicht und Haut.

Auch als Speiseöl entfaltet es seine gesunde Wirkung und wird in der Küche immer beliebter. Alles über Marokkos flüssiges Gold.

Was machen denn die Ziegen da? Hier erklimmen sie gerade einen Argan-Baum, auch Arganie genannt. Aus den wertvollen Arganfrüchten entsteht Arganöl – und auch die Ziegen sind dankbar für einen feuchtigkeitsspenden Snack in der sonst so kargen Wüste. © IMAGO/Westend61

Arganöl pflegt die Haare und macht sie samtig-weich

Unter Haarpflege-Produkten lässt sich auch in Europa immer mehr Arganöl finden. Grund für den Beauty-Boost ist offenbar der hohe Vitamin E-Gehalt im Arganöl. Dieses Vitamin zählt zu den Antioxidantien und soll die Haarwurzeln stärken. Außerdem sagt man dem Öl eine antibakterielle und zugleich beruhigende Wirkung für die Kopfhaut nach. Das Öl pflegt so auch trockene Längen und brüchige Spitzen.

Mögliche Anwendung:

Für geschmeidige Haare kannst du regelmäßig ein paar Tropfen pures Arganöl in den Spitzen und Längen verteilen. Das geht sowohl nach dem Waschen als auch ins trockene Haar. Als Maske lässt du es circa 15 Minuten vor der nächsten Haarwäsche auf der Kopfhaut einwirken. Um einen Öl-Film zu vermeiden, achte darauf, nicht zu viel zu verwenden: Es ist sehr ergiebig.

Hier siehst du Arganfrüchte, aus deren Kernen das Arganöl gepresst wird. © IMAGO/imagebroker

Arganöl fürs Gesicht: Wirkung auf die Haut

Auch für die Haut ist Arganöl geeignet, besonders bei der Gesichts-Pflege. Das reichhaltige Öl versorgt die Haut lang anhaltend mit Feuchtigkeit. Dabei zieht es schnell ein, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Durch seine antibakterielle Wirkung soll Arganöl sogar verstopften Poren vorbeugen.

Mögliche Anwendung:

Auch im Gesicht so wie auf dem restlichen Körper kannst du das Öl pur verwenden. Einfach ein paar Tropfen in den Händen verreiben und auftragen. Danach kannst du problemlos Sonnencreme oder Make-up auftragen. Tipp: Arganöl spendet auch bei trockener Haut an den Händen oder Lippen Feuchtigkeit.

Hier siehst du Argan-Kerne, auch „Argan-Nüsse“ genannt. Echte Nüsse sind das botanisch gesehen nicht, doch der Name „Nuss“ hat sich eingebürgert. © IMAGO/imagebroker

Welche Wirkung hat Arganöl auf die Gesundheit?

Mehrere unabhängige Studien konnten zeigen, dass das Öl gesundheitsfördernde Eigenschaften hat.

🩺 Das Öl enthält viele einfach ungesättigten Fettsäuren, darunter das wertvolle Omega-9. Sie unterstützen Herz-Kreislauf-System und senken den Cholesterin-Spiegel. So reduzieren sie das Risiko von Herz-Erkrankungen.

🦠 Arganöl ist reich an Antioxidantien wie Vitamin E. Sie bekämpfen Freie Radikale und schützen so die Zellen vor Schäden. Diese Eigenschaften wirken auch entzündungshemmend.

🧁 Es kann auch dabei helfen, den Blutzucker-Spiegel zu regulieren, war auf natürliche Weise Diabetes vorbeugt.

🍕 Das reichhaltige Öl regt im Magen die Produktion des Verdauungs-Enzyms Pepsin an – somit unterstützt es eine gute Verdauung.

💧 Arganöl pflegt und macht die Haut auch von innenelastischer, denn es hydratisiert den Körper.

Arganöl als Speiseöl: So nutzt du es zum Kochen

Da es so besonders und wertvoll ist wird Arganöl auch das "flüssige Gold Marokkos" genannt. © picture alliance / imageBROKER

Arganöl hat einen leicht nussigen Geschmack. Zum Braten eignet es sich nicht – aufgrund seiner mühevollen Herstellung wäre das auch Verschwendung. Doch du kannst viele Gerichte mit dem Öl verfeinern, zum Beispiel:

🧃 Smoothies

🥗 Salatdressings

🥑 Saucen und Dips wie Hummus oder Guacamole

🍞 Brot mit Arganöl und Salz beträufeln

🥩 Marinaden

🍆 Gebratenes oder gekochtes Gemüse mit dem Öl beträufeln

Tipp: Damit das Aroma des Arganöls nicht verloren geht, solltest du es nur bei niedrigen Temperaturen anwenden – also nicht kochen oder braten, sondern erst am Ende des Kochvorgangs hinzufügen. So entfaltet es sein volles Aroma und seine volle Wirkung.

Arganöl kaufen: Darauf solltest du achten

Arganien sind perfekt an den kargen, trockenen Lebensraum der Wüste angepasst. © IMAGO/imagebroker

Neben seinen gesunden Eigenschaften ist Arganöl auch deshalb so kostbar, weil die Arganien nur im Südwesten Marokkos gedeihen. Es gibt also nicht unendlich viele von ihnen, und sie wachsen relativ langsam. Die Bäume werden mehr als 200 Jahre alt, aber erst mit etwa 50 Jahren erreichen die Früchte ihren vollen Ernte-Ertrag.

Die Bäume haben auch eine ökologische Funktion, denn mit ihren tief reichenden Wurzeln schützen sie den Boden vor Erosion. Sie regulieren das karge Wüstenklima und sind Lebensraum vieler Tierarten. Für die Menschen in Marokko spielen die Arganien eine große kulturelle und wirtschaftliche Rolle.

Doch mit der Nachfrage nach Arganöl steigt auch die Produktion einer begrenzten Ressource. Daher ist Nachhaltigkeit hier ein ganz besonders wichtiges Thema.

Die wichtigsten Fragen zu Arganöl