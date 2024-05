Was ist das Besondere an Bärtierchen?

Bärtierchen (Tardigraden) sind wahre Meister des Überlebens. Sie trotzen extremen Temperaturen von bis zu minus 270 Grad Celsius, überstehen Radioaktivität und sind sogar in der Lage, in Flüssigethanol zu überleben. Selbst unter Bedingungen wie Vakuum oder absoluter Trockenheit können sie jahrelang in einem Zustand verharren, der dem Tod ähnelt: der Kryptobiose.