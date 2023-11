Wenn nicht anders angegeben, solltest du Bettdecken und Kopfkissen ein- bis zweimal im Jahr im Schonwaschgang und mit Woll- oder Fein-Waschmittel in der Waschmaschine reinigen. Nach dem Waschgang mit bis zu drei Tennisbällen bei niedriger Temperatur in den Trockner geben, so werden sie besonders fluffig. © Imago Images