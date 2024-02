Hast du schon einmal einen Blutregen erlebt? Dieses Wochenende ist es in Deutschland vermutlich wieder so weit. Woher der gefärbte Niederschlag kommt, wie er entsteht und wie du die "Blutspuren" wegbekommst und vermeiden kannst.

Das Wichtigste in Kürze zu Blutregen Blutregen ist ein Wetterphänomen , bei dem roter Sahara-Staub nicht nur Regen und Gewässer rot färbt.

Der Himmel leuchtet dann grau-bräunlich und es sieht aus, als ob Blut vom Himmel fällt.

Toben über der Wüste Nordafrikas starke Stürme und Winde , wirbeln sie den Sahara-Staub hoch in die Luft. Dort verbinden sich Sandpartikel mit dem Wasserdampf in den Wolken .

Regnen die Wolken später ab, ist der Niederschlag rötlich gefärbt. Auch Schnee kann sich so rot färben. Man spricht dann von Blutschnee .

Dieses Wochenende kannst du in Teilen Deutschlands Blutregen beobachten. Neben der milden Luft, die das Tief Rixa nach Bayern bläst, kommt auch Saharastaub mit.

Sahara-Sand strömt in die Erdatmosphäre

Starke Stürme reißen den trockenen, roten Sahara-Sand in die Höhe - der Beginn des Wetterphänomens Blutregen. © Getty Images

Wie kommt der rote Regen nach Deutschland?

Roter Regen in Deutschland hat seine Farbe den Sandstürmen in der Sahara zu verdanken. Die sorgen dafür, dass sich Sandkörnchen in den Wolken sammeln. Regelmäßig ziehen diese Wolken in der Erdatmosphäre in mehreren tausend Metern Höhe über das Mittelmeer nach Europa.

Manchmal schaffen es die mit Blutregen gefüllten Wolken sogar über die Alpen. Von der Sahara brauchen sie zwei bis sieben Tage bis nach Deutschland. Das spektakuläre Wetterphänomen tritt in der Regel im Frühjahr auf - meist im April und Mai.

Ist Blutregen gefährlich?

😟 Zwar klingt der Name Blutregen bedenklich, und auch roter Regen wirkt bedrohlich, doch hat er keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.

🚗 Für den Straßenverkehr ist der rote Niederschlag beziehungsweise der Sahara-Sand allerdings gefährlich: Der Staub setzt sich auf der Windschutzscheibe fest und erschwert die Sicht beim Fahren. Achte daher immer darauf, dass dein Scheibenputzwasser voll ist.

💀 Den Begriff Blutregen gibt es schon seit dem Mittelalter. Damals glaubten die Menschen, es würde tatsächlich Blut vom Himmel prasseln. Blutregen galt als schlechtes Omen, als Zeichen für Pest und Krieg.

So wirst du den Sahara-Staub los

🚘 Das Auto mit Wasser (aus dem Eimer oder Schlauch) abspülen, erst dann zum Lappen greifen. Sandkörnchen unter einem trockenen Tuch können wie Schmirgelpapier wirken und den Lack zerkratzen. Vorspülen solltest du auch, wenn du mit deinem verstaubten Auto in die Waschanlage fahren möchtest.

🏠 Garageneinfahrt, Haustreppe, Terrasse, Balkon: Asphalt, Steine und Fliesen sind unempfindlich für Kratzer. Hier "darfst" du einen Hochdruckreiniger gegen die Ablagerungen einsetzen. Alternative: Gartenschlauch.

👓 Mit einem Fenstersauger kannst du Sand von den Scheiben saugen. Eine Nasswäsche vorab tut's auch. Danach kommen Tuch und Glasreiniger dran.

Im Video: So entsteht Blutregen

So kannst du dem Saharastaub vorbeugen

🚗 Wenn du dein Auto mit einer Plane abdeckst, dann kannst du dir später die Reinigung sparen. Ein Carport oder eine Garage funktionieren natürlich auch.

🪑 Deko-Gegenstände und Gartenmöbel, die draußen bleiben, kannst du ebenfalls abdecken.

☂️ Wenn du während des Blutregens nach draußen gehen musst, dann denke an einen Regenschirm. So kannst ohne viel Aufwand Flecken auf deiner Kleidung vermeiden.

Sahara: So extrem ist das Leben in der Wüste

Sahara-Staub weht bis nach Südamerika

Der Staub aus der Sahara steckt voller Nährstoffe - ein wichtiger Dünger für den Amazonas-Regenwald. © NASA

Sahara-Staub: ein wichtiger Dünger

🌎 Nicht nur bis zu uns nach Deutschland tragen die Winde den Sahara-Staub, sondern auch über den Atlantik ins Amazonas-Becken in Südamerika.

🌪 Bis zu 40 Millionen Tonnen Staub wehen die Winde jährlich von der größten Wüste in den größten Regenwald unseres Planeten.

🌳 Für den Regenwald ist der Sandstaub ein wahrer Segen. Er setzt sich im Boden fest und wirkt dort wie Dünger. Das enthaltene Phosphor wie auch das Eisen beispielsweise benötigen Pflanzen fürs Wachstum. An beiden Mineralien mangelt es den nährstoffarmen Böden Amazoniens.

Blutregen hat noch eine andere Bedeutung

Der Begriff Blutregen wird nicht nur beim Wetter verwendet, sondern auch, wenn sich Rotalgen unter idealen Bedingungen in kürzester Zeit immens vermehren. Die Folge: Das Gewässer färbt sich rot.

Manchmal sorgen Algen auch für Blutschnee in den Bergen. Die roten Pigmente der Algen sorgen für die Färbung und schützen die Mikroorganismen vor Sonne.

Blutschnee im Kaunertal, Tirol (Österreich) 2013 © picture alliance / imageBROKER

Hier erlebst du andere rote Wunder - und weitere Farbenspiele

Zhangye-Danxia-Geopark, China: Hier war kein:e Künstler:in am Werk, sondern die Erosion: Im Lauf von 24 Millionen Jahren formten Wind und Regen den roten Sandstein zu einer bunten Felslandschaft. Die kann man sich auf angelegten Wegen (näher) angucken. © Getty Images Las Coloradas, Mexiko: Die Lagune mit ihren XL-Teichen auf der Halbinsel Yucatán dient der Salzgewinnung. Die darin lebenden Algen und Krebse produzieren Betacarotin. Der Stoff färbt das Wasser pink - und auch die Flamingos vor Ort, die die Kleinstlebewesen verspeisen. © Getty Images Caño Cristales, Kolumbien: Der Fluss schlängelt sich durch den Nationalpark Serranía de la Macarena. Der Pflanzenwuchs am Grund schimmert (je nach Sonnen- und Wasserstand) in verschiedenen Farben. Und so wurde der Fluss zum "Rainbow River". © Getty Images Weihnachtsinsel, Australien: Zu Beginn der Regenzeit setzt die rote Flut ein. Dann wandern Millionen von Krabben vom Regenwald zur Küste, um sich zu paaren. Ihre Eier legen die Weibchen später am Meeresufer ab und sorgen für diese Farbenpracht. © Getty Images

