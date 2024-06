Beim CSD feiern Menschen weltweit die sexuelle Vielfalt und setzen ein Zeichen für Gleichberechtigung. Auch dieses Jahr gibt es wieder bunte Paraden, Rad-Demos und Pride-Wochen. Wie entstand die Bewegung?

Das Wichtigste zum Thema Christopher Street Day Am Christopher Street Day (CSD) demonstrieren queere Menschen wie Schwule, Lesben, Trans* Personen, Asexuelle und Bisexuelle für Gleichberechtigung und Toleranz.

Die CSD-Paraden finden weltweit statt. Sie sind mehr als schrille Partys. Sie haben bis heute politischen Charakter .

Seinen Ursprung hat der CSD in New York . Die Polizei stürmte damals Schwulen-Bars und veranstaltete Razzien. Dabei kam es zu Gewalt gegen Homosexuelle.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 lehnten sich queere Menschen gegen die Polizei-Willkür auf - und zwar in der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street in New York.

Warum gibt es den Christopher Street Day?

Der Christopher Street Day (CSD) hat seinen Ursprung in den Stonewall-Aufständen im Jahr 1969 in New York City. In der Nacht vom 27. Juni 1969 wehrten sich Gäste der Schwulenbar "Stonewall Inn" gegen eine Polizeirazzia und anschließende Polizeigewalt. Das war eine Sensation für die Medien im ganzen Land. Diese Proteste entwickelten sich zum Wendepunkt in der Geschichte der LGBTQI+-Bewegung.

Männer in Frauenkleidung wurden in den 60er-Jahren verhaftet. Gleichgeschlechtliche Beziehungen galten als illegal und konnten unter Strafe gestellt werden. Vertreter:innen sexueller Minderheiten solidarisierten sich. Tagelang gab es Straßenschlachten und Demos in der Stadt. Damit war die Schwulen- und Lesbenbewegung geboren. Aus der entstand die heutige LGBTQI+-Bewegung. LGBTQI steht für: lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer und intersexuell.

Es folgten die ersten großen Demonstrationen und die Befreiungs-Bewegung war geboren. Ein Jahr später feierten Homosexuelle in New York ihren ersten Christopher Street Day mit Tausenden von Demonstrant:innen.

Im darauf folgenden Jahr begannen homosexuelle Student:innen in Zürich, ein Programm zu realisieren. Sie wollten unter Gleichgesinnten zusammenkommen, sich vernetzen und Aktionen zur Veränderung gesellschaftlicher Strukturen starten. Das Ziel war klar: die Situation der Homosexuellen grundlegend zu verbessern.

CSD 2024: Veranstaltungen und Begleitprogramm

Zusätzlich zu den Paraden bietet der CSD ein vielfältiges Begleitprogramm, das kulturelle, soziale und politische Veranstaltungen einschließt. Dazu zählen Konzerte, Theaterstücke, Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen und Workshops. Diese Ereignisse dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Aufklärung und dem Aufbau von Netzwerken innerhalb der LGBTQ+ Gemeinschaft sowie mit der Gesellschaft insgesamt.

München : 13. Juni 2024 Regenbogen-Konzert mit einem Ensemble der Münchner Philharmoniker

München : 19. Juni 2024 Pride Beach Party im Prinzregentenbad

Berlin : 28. Juni 2024 Pride Month Opening Ceremony w QAB

Berlin : 30. Juni 2024 Trans* Generation Meetup

Stuttgart : 12. Juli bis 28. Juli CSD-Kulturwochen

Köln : 19. Juli bis 21. Juli 2024 "Drei Tage - Drei Bühnen - Über 60 Stunden Programm"

Köln : 20. Juli 2024 Tokio Hotel Konzert auf dem Straßenfest am Heumarkt

Hamburg : 2. August bis 4. August 2024 CSD-Straßenfest an der Binnenalster

Leipzig: 9. August 2024 Das traditionelles Hissen der Regenbogenfahne vor dem Neuen Rathaus

Grafik: Die größten CSD-Paraden in Deutschland 2024

Beliebte CSD-Paraden in Deutschland © Galileo

Was sind die Ziele vom Christopher Street Day?

Neben bestimmten übergeordneten Zielen bieten CSD-Veranstaltungen auch die Möglichkeit, auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen von LGBTQI+-Menschen in verschiedenen Lebensbereichen aufmerksam zu machen. Die drei Hauptbereiche lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Erinnerung

Gedenken an die Stonewall-Aufstände von 1969 in New York City : Die gewaltsamen Proteste gegen Polizeibrutalität und Diskriminierung von LGBTQ+-Menschen markierten einen Wendepunkt in der Geschichte der LGBTQ+-Bewegung.

Erinnerung an die jahrzehntelange Diskriminierung und Verfolgung von LGBTQ+-Menschen: Der CSD soll an die vielen Menschen erinnern, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ausgegrenzt, verfolgt und sogar getötet wurden.

Sichtbarkeit

Sichtbarkeit von LGBTQ+-Menschen in der Gesellschaft fördern : Der CSD zeigt, dass LGBTQ+-Menschen Teil der Gesellschaft sind und sich nicht verstecken müssen.

Vielfalt der LGBTQ+-Community feiern: Der CSD zelebriert die Vielfalt der sexuellen Orientierungen, Geschlechtsidentitäten und Ausdrucksformen innerhalb der LGBTQ+-Community.

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls unter LGBTQ+-Menschen: Der CSD bietet LGBTQ+-Menschen die Möglichkeit, sich zu vernetzen, auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Emanzipation

Eintreten für die Rechte von LGBTQ+-Menschen: Der CSD fordert die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von LGBTQ+-Menschen in allen Lebensbereichen.

Bekämpfung von Diskriminierung und Hass gegen LGBTQ+-Menschen: Der CSD setzt sich gegen Homophobie, Transphobie und andere Formen der Diskriminierung ein.

Vielfalt, Liebe, Gleichbehandlung: CSD-Botschaften in Bildern

Lasst meine Leute lieben - so lautet die Botschaft auf diesem Plakat bei der Pride Day Parade 1981 in New York. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | G. Paul Burnett Trau dich, mit wem du willst - mit dem Plakat reiste die Evangelische Jugend 2018 zum CSD in Darmstadt. © picture alliance / Joaquim Ferreira | Joaquim Ferreira Vielfalt lautete das Motto beim Cologne Pride 2015. Die bunten Kostüme unterstreichen das. © picture alliance / dpa | Horst Galuschka 50 Jahre CSD! Berlin feierte das 2019 mit dem Motto, dass jeder Aufstand mit deiner Stimme startet: Stonewall 50 - every riot starts with your voice. © picture alliance/dpa | Alexander Blum Gleiche Rechte für queere Menschen: ein Plakat bei der Parade 2013 in der Münchener Innenstadt. © picture alliance / CITYPRESS24 | Scholz/Citypress24 In einer Welt voller Hass werden unsere Leute in voller Farbe blühen - so lautet die Botschaft dieses Mannes bei der CSD-Parade in Manila 2016. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | J Gerard Seguia

CSD in Deutschland und Pride Days in anderen Ländern

Aus dem Aufstand in der Christopher Street 1969 wurde eine weltweite Bewegung. In zahlreichen Ländern feiern Menschen im Juni und Juli den CSD.

Übrigens: Christopher Street Day hat sich vor allem in Deutschland als Bezeichnung etabliert. Andere Länder sprechen meist von "Pride Days", "Gay Pride" oder "LGBTQI+-Pride". In Australien heißen die Paraden "Mardi Gras".

Was genau bedeutet Pride? Übersetzt aus dem Englischen heißt es Stolz. Für viele Menschen geht es darum, ihre Identität frei und ohne Unterdrückung zu leben - und darauf sind sie stolz.

Am 27. Juni 1971 feiern in New York bereits über 3.000 Menschen die Gay-Pride-Parade. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Anonymous

CSD Wendland: Bunte Parade von Dorf zu Dorf

Die niedersächsischen Wendländer können nicht nur Anti-Atomkraft-Demos - sie können auch CSD! Mit Trecker, Fußmärschen und Fahrrad ziehen dort jährlich rund 200 Menschen in einer bunten Parade von Dorf zu Dorf. Das Credo: Wir trauen uns vom Hof.

"Selbst nach über 50 Jahren [...] ist es für queere Menschen gerade auf dem Land noch immer nicht selbstverständlich, sich zu seiner eigenen sexuellen Identität zu bekennen", schreiben die Veranstalter auf der Homepage. Der kleine, aber feine CSD verbreitet also eine wichtige Botschaft.

Die häufigsten Fragen zum Christopher Street Day