Ein Roboter-Barista, der eine Chance auf den Titel "Mitarbeiter des Monats" hat und Asteroid 2024 BX1, der über Berlin hinweg fliegt. Das sind unsere Clips der Woche.

Adam, der bewegliche Roboter-Barista

⚙ Adam ist der Name dieses neuen Roboters, der auf der Technik-Messe CES in Las Vegas vorgestellt wurde.

💪 Das Besonderee an ihm sind die sechs Gelenke, die in seinen Armen verbaut wurden. Er kann dadurch in alle Richtungen arbeiten, und das sogar gleichzeitig.

📷 Dank Unterstützung von künstlicher Intelligenz und sieben eingebauten Kameras kann Adam sich auch mit seinen Kund:innen unterhalten.

Asteroid über Deutschland

🌠 Am 21.01 um 01:30 nachts ist Asteroid 2024 BX1 über Brandenburg hinweggezogen.

👩‍🚀 Wegen seiner kleinen Größe von nur etwa einem Meter war 2024 BX1 für die Wissenschaftler:innen schwer zu berechnen. Deswegen wurde er erst drei Stunden vor dem Verglühen entdeckt.

🔎 In der Region rund um das Havelland wird nun fleißig nach Überresten des Asteroiden gesucht. Die begehrten Sammlerstücke haben einen hohen Wert. Der höchste jemals erzielte Wert lag bei 1.7 Millionen Euro für einen Pallasit aus China.