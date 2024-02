Clips der Woche: Tiefgefrorene Alligatoren und ein Boot aus Eis 

Alligatoren lassen sich in Amerika einfrieren und ein schwimmendes Eiskunstwerk, das normalen Booten um nichts nachsteht. Das sind unsere Clips der Woche.

Alligatoren im Eisbad

🐊 Was gefährlich aussieht, ist ein Überlebensinstinkt der Missisippi-Alligatoren: Sie sind wechselwarme Tiere und passen sich ganz einfach an ihre Umgebung an.

🌬 Wichtig bei dem Eisbad ist allerdings, dass ihr Maul über dem Eis bleibt, damit sie atmen können.

❄ Hält die Kälte lange an, fahren die Alligatoren ihren Stoffwechsel auf das Minimum herunter. Dabei schlägt das Herz nur noch ganze drei Mal pro Minute. Der Zustand wird Dormanz genannt.

Eisschiff mit Antrieb

🇧🇾 In Weißrussland hat Künstler Ivan Karpitski etwas ganz besonders geschaffen: Ein Boot aus Eis.

⛵ Mit filigranen Eispaneelen, einem drehbaren Eisruder und zwei abnehmbaren Schaufelrädern schippert das Boot durch den See und steht dabei einem herkömmlichen Boot um nichts nach.

⚓ Sogar einen eingebauten Elektro-Antrieb hat Ivan Karpitski dem Boot verpasst.