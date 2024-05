Deutschlands schönste Badeseen: So gut ist ihre Wasser-Qualität

Es gibt viele Seen in Deutschland, die Sandstrände für Badegäste bieten. Dazu zählen etwa der Chiemsee in Bayern mit Stränden in Prien und Bernau, die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern mit Stränden in Waren (Müritz) und Rechlin, das Steinhuder Meer in Niedersachsen mit Stränden in Steinhude und Mardorf, der Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Strand in Plau am See, und der Ratzeburger See in Schleswig-Holstein.