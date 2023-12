Echter oder künstlicher Weihnachtsbaum: Was ist besser?

Knöpf dir den Tannenbaum vor! Oder besser gesagt, stelle aus den dickeren Ästen naturbelassene Holzknöpfe her. So geht's: Die gewünschte Anzahl an Scheiben absägen und die Baumrinde entfernen. Mit Schleifpapier die einzelnen Scheiben in Form bringen. Danach jeweils 4 Löcher hineinbohren. Die Knöpfe mit Pflanzenöl einreiben, trocknen lassen, fertig. © Getty Images