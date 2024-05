Aktivistin: Die österreichische BASF-Erbin Marlene Engelhorn setzt sich als Reiche für eine gerechtere Versteuerung ein und gehört zu den bekannteste Kritiker:innen der Erbschaftsteuer. Zwar sind die Regeln in Österreich nochmals anders, doch auch in Deutschland und weltweit fordert sie „Taxt he Rich!“ – besteuert die Reichen. Ihr eigenes Vermögen von 25 Millionen Euro will sie verschenken. Ein „Guter Rat“ aus Bürger:innen soll entscheiden wie das Geld an die Allgemeinheit zurückgeführt wird.

© picture alliance / ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com