Grippeimpfung: Diese Menschen sollten sich impfen

Jedes Jahr im Herbst gibt es einen neuen Grippeimpfstoff . In erster Linie soll er Risikopatienten vor einer Influenza schützen. Ihnen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) sich einmal jährlich zu impfen.

Die Impfung erfolgt in der Regel im Oktober/November , spätestens im Dezember. Nach zwei Wochen besteht ein Impfschutz für sechs bis zwölf Monate .

Jedes Jahr erkranken in Deutschland während einer Grippewelle zwischen vier und 16 Millionen Menschen an Influenza, so schätzt das RKI.