Die Raumsonde Pioneer 10 war zwar die erste, die Galileo-Sonde hat den Planeten bisher aber am genausten untersucht. Spektakulär: Die Sonde konnte 1994 fotografieren, wie der Komet Shoemaker-Levy 9 auf dem Planeten einschlug. Am Ende lenkten die NASA-Ingenieur:innen die Sonde in die Atmosphäre, in der sie verglühte. © NASA