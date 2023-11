Krankschreibung per Telefon: Das musst du jetzt wissen

Etwaige Fristen, in denen du ein Attest vorlegen musst, sind in deinem Arbeitsvertrag geregelt. Wird nichts im Vertrag festgelegt, so gilt das Gesetz (§ 5 Abs. 1 EntgFG). Demnach musst du bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit ein ärztliches Attest vorlegen.