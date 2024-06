In der gesamten Metropol-Region wohnen sogar über 3,9 Millionen Menschen . Zum Vergleich: Berlin hat knapp 3,8 Millionen Einwohner:innen.

In den 80er-Jahren galt die Stadt wegen des berüchtigten Medellín-Kartells als Drogenhochburg. Im Jahr 1991 galt sie als "Murder Capital of the World" ("Hauptstadt des Mordes").