Munchies: Darum macht Cannabis so hungrig

Heißhunger nach dem Kiffen - das ist ein bekanntes Phänomen. Aber was steckt dahinter? Rauchen von Marihuana und Haschisch regt den Appetit an - das bestätigt sogar die Wissenschaft. Was hinter den Fress-Attacken steckt und was du dagegen tun kannst.

Das Wichtigste in Kürze Erst ein Joint, dann Chips, Schokolade und Pommes: Nach dem Kiffen haben viele Menschen Heißhunger und stopfen Junkfood in sich hinein.

Der Grund für die Ess-Attacken: Das THC aus der Cannabis-Pflanze regt kurzfristig den Appetit an - selbst wenn du satt bist.

Für den Hunger sind ausgerechnet Nervenzellen im Gehirn verantwortlich, die eigentlich Sättigungs-Signale an den Körper senden. Cannabis bringt sie durcheinander.

Trotzdem nicht dicker: Wer Marihuana und Haschisch raucht, ist aber nicht gefährdeter für Übergewicht als andere Menschen, zeigt eine Untersuchung.

Im Video: Das ist nach der Teil-Legalisierung von Cannabis jetzt erlaubt

Heißhunger nach Marihuana - interessant für die Medizin

Moment mal, gibt es wirklich Wissenschaftler:innen, die sich mit Fress-Attacken nach dem Kiffen befassen? Ja, tatsächlich. Die Ursache für Heißhunger nach dem Konsum von Marihuana und Haschisch ist medizinisch relevant. Immerhin gibt es viele Patient:innen, die Medikamente auf Cannabis-Basis einnehmen. Menschen mit einer Krebserkrankung und mit Aids etwa verschreiben Mediziner:;innen teils medizinisches Cannabis, um den Appetit anzuregen. Auch bei Essstörungen wie Anorexie kann Cannabis unterstützend wirken.

Ursache erforscht: Darum macht Cannabis hungrig

😋 Es muss doch noch etwas Essbares geben! Typisches Phänomen: Nach einem Joint kommt der Hunger. Chips, Schokolade, Früchte - alles erscheint verführerisch und appetitlich.

🐭 Woran liegt das? Ein Forscherteam der Uni Yale in den USA hat den Effekt bereits 2015 in einer Studie mit Mäusen untersucht. Ob Maus oder Mensch - der Mechanismus ist wahrscheinlich bei allen Säugetieren ähnlich.

🧠 Das Appetitzentrum im Gehirn reagiert auf überraschende Weise auf den Konsum von Cannabis. Ausgerechnet Nervenzellen, die sonst nach dem Essen ein Sättigungs-Signal senden, sorgen für Heißhunger. Normalerweise zügeln die sogenannten POMC-Neuronen den Appetit.

🌿Aber das berauschende Tetrahydrocannabinol (THC) aus der Cannabis-Pflanze aktiviert diese Nervenzellen so, dass diese Fress-Attacken auslösen - auch, wenn der Mensch eigentlich satt ist. Das Gehirn sendet an den Körper die klare Botschaft: Hunger! THC bringt also POMC-Zellen durcheinander und stört deren Funktion. Sie melden plötzlich Appetit, wo keiner ist.

🍕 Übrigens: Junkfood und Süßigkeiten stehen nach dem Genuss von Keksen oder Joints mit Cannabinoiden besonders hoch im Kurs.

🪱 Das zeigt eine US-Studie aus dem Jahr 2023: Fadenwürmer waren im Cannabis-Rausch besonders heiß auf ihre Lieblings-Nahrung. Das könnte laut Forschenden auch auf Menschen zutreffen.

👅 Der Geruch und Geschmack von Essen erscheint nach Cannabis-Konsum besonders intensiv und somit verführerisch.

☝️ Übrigens: Ob Heißhunger nach dem Konsum von Cannabis einsetzt, das hängt von der Dosis ab.

Cannabis-Konsum macht nicht automatisch dicker

Sind Kiffer:innen also auch eher übergewichtig? Die Vermutung liegt nahe. Aber das widerlegt eine US-Studie, die den Zusammenhang zwischen Übergewicht und Cannabis-Konsum untersuchte. Das Ergebnis: Wer Marihuana oder Haschisch raucht, ist im Durchschnitt nicht dicker als andere Menschen. Übergewicht ist sogar seltener bei Kiffer:innen. Einschränkend ist zu der Studie zu sagen, dass die Ergebnisse auf Selbsteinschätzungen der Befragten zu ihrem Gewicht, Cannabis-Konsum und ihrer Größe basieren.

Im Video: Das macht Cannabis mit deinem Körper

Kiffen macht hungrig: Das kannst du dagegen tun

Bei Munchies und Fress-Flashs stopfst du dich mit Junkfood voll. Das belastet den Körper. Wie du solche ungesunden Fress-Attacken vermeiden kannst? Probiere es mit folgenden Tipps:

Stelle dir gesunde Snacks bereit wie wie Obst und Nüsse . Das nimmt noch nicht den Heißhunger - aber viel gesundes Essen ist besser als viel Junkfood.

Verbanne Süßigkeiten und Junkfood aus deinem Blickfeld und packe alles in den Schrank. Eine Schale mit Knabbereien auf dem Tisch ist die pure Verführung.

Gehe spazieren an der frischen Luft - so kommst du gar nicht erst in die Nähe des Kühlschranks.

Trinke ausreichend Wasser - das kann den Impuls unterdrücken, nach Knabbereien zu greifen. - das kann den Impuls unterdrücken, nach Knabbereien zu greifen.

Sei aktiv und lenke dich mit Dingen ab, die dich fordern: Das kann auch ein und lenke dich mit Dingen ab, die dich fordern: Das kann auch ein Videospiel sein. Langeweile hingegen fördert Heißhunger-Attacken.

