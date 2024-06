Cannabis am Steuer: Dieser Grenzwert gilt für Autofahrer

Gesundheit

So wirkt Cannabis in deinen Körper

Bei Cannabis gehen die Meinungen auseinander. Vor allem jetzt, wo es in Deutschland ab 1. April teilweise legal wird. Aber wie wirken Marihuana, Haschisch und Co. in deinem Körper? Ist es wirklich gefährlich und ungesund oder kann es unter Umständen sogar gut für dich sein?