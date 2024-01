Jüngste Oscargewinnerin: Mit nur sechs Jahren gewann Shirley Temple einen extra Juvenile Award für ihre verschiedenen Auftritte 1934. Die Jüngste, die in den Schauspiel-Kategorien einen regulären Oscar gewann, war 1973 die zehnjährige Tatum O´Neal für "Paper Moon". Als älteste Person gewann der 89-jährige James Ivory den Oscar 2018 für das Drehbuch von "Call me by your name". © picture alliance/United Archives | IFTN