Bechdel-Test: Diese Hollywood-Filme fallen im Sexismus-Test durch

"Avatar", "Lola rennt", die ersten drei Star-Wars-Episoden, "Oppenheimer": Sie alle haben den Bechdel-Test nicht bestanden. Mit dem schnellen Check findest du heraus, wie sexistisch ein Film ist - jedenfalls, was die Frauenrollen angeht.

Anzeige

Bechdel-Test: Das Wichtigste in Kürze Der Bechdel-Test ist eine Art Sexismus-Test für Filme - mit drei einfachen Fragen . Es geht darum, wie gut Frauen-Figuren in dem jeweiligen Blockbuster oder Arthouse-Movie vertreten sind.

Erfunden hat den Test die US-Comic-Zeichnerin Alison Bechdel - eigentlich als Scherz in einem lustigen Comic über lesbisches Leben in den 80ern. Doch der Bechdel-Test liefert verblüffende Ergebnisse und wird bis heute genutzt.

Die Hürde, um den Bechdel-Check zu bestehen, ist eigentlich nicht besonders nicht hoch. Aber dennoch scheitern viele Filme daran. Darunter sind auch jede Menge, die einen Oscar eingeheimst haben.

Durchgefallen sind zum Beispiel Blockbuster wie " Oppenheimer", "Avatar", "Fargo", "La La Land", sowie einige der "Star-Wars"-Episoden. .

Den Test gemeistert haben Filme wie "Die fabelhafte Welt der Amélie", "Black Panther", "Frozen", die "Tribute-von-Panem"-Reihe sowie "Bridget Jones". Zahlreiche davon kannst du bei Joyn ansehen.

Kaum zu glauben: "Shrek der Dritte" besteht den Bechdel-Test. Stream den Animationsfilm jetzt auf Joyn. Joyn Den Animationsfilm "Shrek der Dritte" jetzt auf Joyn streamen Außerdem erwarten dich dort die besten Serien, Filme, Shows und Livestreams!

Anzeige

Anzeige

Das sind die Fragen des Bechdel-Tests

Der Bechdel-Test besteht aus drei Fragen. Nur wenn die Antwort auf alle drei Fragen "Ja" lautet, besteht ein Film die Prüfung:

🙋‍♀️ Gibt es mindestens zwei Frauenrollen?

🗣 Sprechen die weiblichen Figuren miteinander?

🧔 Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann?

💬 Manchmal wird der Bechdel-Test um eine Zusatzfrage ergänzt: Haben beide Frauen im Film einen Namen?

Im Video: Wie wird ein Oscar hergestellt?

Anzeige

Anzeige

Was ist der Bechdel-Test und wie entstand er?

🎞 In dem Comic-Strip "The Rule" unterhalten sich zwei Figuren über Filme. Eine der Frauen erzählt der anderen, dass sie eine Art Regel für sich aufgestellt hat, nach der sie entscheidet, ob sie ins Kino geht. Dafür stellt sie sich drei Fragen.

🎬 Damit war der Bechdel-Test geboren. Getauft wurde er nach der Zeichnerin Alison Bechdel. Diese sagte später in einem Interview: "Es war ein Scherz. Ich hatte nie vor, dass das Ganze so groß wird." Sie selbst spricht übrigens vom Bechdel-Wallace-Test, weil eine Freundin sie auf die Idee gebracht hatte, Liz Wallace.

🔍 Feministische Filmkritiker:innen wurden bald nach Erscheinen von "The Rule" auf den Bechdel-Test aufmerksam - und nutzten ihn, wenn sie Rezensionen verfassten. Im Mainstream war der Test weitgehend unbekannt, bis die "New York Times" 2011 darüber berichtete: Eine Medienkritikerin analysierte mit ihm Blockbuster, die 2011 für den Oscar nominiert waren.

👩‍🦰 Der Test sagt etwas darüber aus, wie präsent Frauen in einem Film sind - und teilweise auch, wie klischeehaft sie sich verhalten. Kommen Frauen überhaupt in der Handlung vor? Sind sie eigenständige Charaktere, oder werden sie ausschließlich über ihre Beziehung zu Männern definiert?

👙 Es geht aber in dem Test nicht darum, ob der Film gut ist oder wie die Frauen ansonsten dargestellt werden. Das ist ein Kritikpunkt an den Prüfkriterien: Wenn die weiblichen Charaktere zwar miteinander reden und Männer kein Thema sind, kann es trotzdem "nur" um Kleider oder Schminke gehen - besonders feministisch ist das nicht. Trotzdem ist es erstaunlich, wie viele Streifen bei dem einfachen Test durchfallen.

Anzeige

Anzeige

Welche Filme bestehen den Bechdel-Test? Wir haben 20 Blockbuster getestet

✅ "Die Tribute von Panem: Catching Fire" (2013)

✅ "Die fabelhafte Welt der Amélie" (2001)

✅ "I, Tonya" (2017)

✅ "Jumanji" (2017)

✅ "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" (2003)

✅ "The Wolf of Wall Street" (2013)

✅ "Shrek der Dritte" (2007)

✅ "Natürlich Blond" (2001)

✅ "Der Butler" (2013)

✅ "Carol" (2015)

❌ "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2" (2011)

❌ "Shrek" (2001)

❌ "The Social Network" (2010)

❌ "Avatar" (2009)

❌ Die Original Star-Wars-Trilogie (1977, 1980, 1983)

❌ "Lola rennt" (1998)

❌ "Fargo" (1996)

❌ "La La Land" (2016)

❌ "Jackie Brown" (1997)

❌ "Lara Croft: Tomb Raider" (2001)

Weitere Gewinner und Verlierer findest du auf der Webseite des Bechdel-Tests.

Eine lange Liste von Filmen, die beim Bechdel-Test scheitern

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Frauenrollen im Sexismus-Test: Ist es wirklich so schlimm?

🔎 Wie schneiden die beliebtesten Filme der letzten 40 Jahre im Bechdel-Test ab? Das wollten die beiden Psychologen Markus Appel und Timo Gnambs wissen. Ihre Studie zum Bechdel-Wallace-Test erschien 2022.

🎥 Dafür untersuchten sie 1.200 Filme, die zwischen 1980 und 2019 auf die Leinwand kamen. Ergebnis: Nur knapp 50 Prozent von ihnen bestanden den Check.

✔ Anschließend überprüften sie den umgekehrten Fall: Kommen in dem Film mindestens zwei Männer vor, die miteinander reden - und über etwas anderes als eine Frau? Diese drei Kriterien erfüllten 95 Prozent aller Filme.

📆 Immerhin: Nach Angaben der Autoren hat in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Filme zugenommen, die den Test meistern: In den 80ern, 90ern und 2000ern bestanden weniger als die Hälfte der untersuchten Streifen. In den Jahren ab 2010 waren es dagegen 63 Prozent.

🧝 Die Chancen für ein positives Ergebnis sind außerdem höher, wenn der Film in einer alternativen Realität spielt, also etwa einem Science-Fiction-Umfeld, etwa mit "Aliens", so wie in "Alien" (1979). Auch Fantasy-Streifen haben höhere Chancen, im Test gut abzuschneiden.

💍 Das gilt aber nicht immer. Die "Herr-der-Ringe"-Trilogie ist insgesamt fast neun Stunden lang. Aber es gibt nur eine einzige Szene, die beim Bechdel-Test nicht durchfallen würde - darin unterhalten sich ein Mädchen und eine Frau wenige Sekunden lang über etwas anderes als einen Mann. Als echtes Gespräch zählt das aber nicht, wie das Video zeigt. Ob der Film gerade noch so die Bechdel-Kriterien erfüllt oder nicht, ist darum umstritten.

"Der Herr der Ringe"-Trilogie: Nur diese Szene besteht den Bechdel-Test

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Worum geht es in den Comics von Alison Bechdel?

📔 Der Comic-Strip mit dem Bechdel-Test erschien in Alison Bechdels Buch "Dykes to watch out for", das 1985 herauskam. Übersetzt bedeutet der Titel "Bemerkenswerte Lesben".

👩‍❤️‍💋‍👩 Die Geschichten darin beschreiben auf witzige Weise das Leben einer Reihe von meist lesbischen und queeren Frauen. Zeitgenössische Ereignisse und Politik fließen mit ein, udn die Charaktere gehen zum Beispiel zum Christopher Street Day.

✏ Die ersten Comics von Bechdel erschienen 1983 in einer feministischen Zeitung. Zwölf weitere Comic-Bücher rund um ihre Hauptfiguren hat sie zwischen 1985 und 2008 veröffentlicht. Einige davon gibt es in deutscher Übersetzung.

📅 Damit handelt es sich um eine der ältesten und am längsten laufenden queeren Buchreihen.

Die wichtigsten Fragen zum Bechdel-Test