Sekt, Prosecco, Champagner: Das sind die Unterschiede

Ja, das geht - auch ohne Bersten und Splitter im Sekt: Mit dem Champagner-Säbel schräg am Hals entlang an den dickeren Flaschenkopf schlagen, der Hals reißt an der dünnsten Stelle unterhalb des Kopfes glatt ab. Der dadurch entweichende Druck nimmt Glas-Staub und -Splitter mit. Spektakulärer Auftritt, der Übung voraussetzt.

