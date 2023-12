Ein bekannter Tipp lautet: Damit dein Sekt auch noch am nächsten Tag schön perlt, steck einen Löffel in die geöffnete Flasche. Doch funktioniert der Haushalts-Trick wirklich? Wir haben ihn überprüft.

Das Wichtigste zum Thema geöffnete Sektflaschen

In einer Sektflasche herrscht Überdruck . Deshalb knallt auch der Korken beim Öffnen.

Bei einer offenen Flasche entweicht nach und nach das Kohlendioxid, das für den perlenden Geschmack sorgt. In kalten Flüssigkeiten dauert das länger.

Der Löffel sollte aus Silber sein. Warum? Silber leitet Wärme besser als andere Metalle, ergo soll der Silberlöffel in der Flasche die Flüssigkeit schneller kühlen und das prickelnde CO2 langsamer entweichen. Aber stimmt das?

Sekt vs. Champagern: Was ist der Unterschied?

Löffel in der Sektflasche: Prickelt es länger? Nein!

👨‍🔬 Dem Mythos auf der Spur: Das "Comitée Champagner" im französischen Épernay hat als Institut für Champagner-Qualität bereits 1987 den Haushalts-Trick wissenschaftlich überprüft:

🥄 Test-Protokoll: Aus sechs Champagner-Flaschen wurde je ein Glas entnommen, anschließend kamen die Flaschen in den Kühlschrank: Zwei mit Löffel, zwei mit Korken verschlossen und zwei ohne. Nach 24 Stunden maßen die Forschenden den Gasdruck.

👎 Löffel-Gate: Ganz egal, ob langer oder kurzer Löffel, aus Silber oder nicht – spätestens nach ein paar Stunden schmeckten die geöffneten Schaumweine schal.

🍾 Knaller-Ergebnis: Alle sechs Flaschen hatten Druck verloren. Zwischen den geöffneten und denen mit Löffel gab es keinen großen Unterschied. Nur die Flaschen mit Korken schnitten deutlich besser ab.

Darum haben Sektflaschen eine Wölbung im Boden

Offner Sekt oder Champagner. So perlt es perfekt!

🥂 Und was vom Feste übrig blieb? Hier kann ein sogenannter Sekt-Konservierer das CO2 bewahren. Du pumpst mittels des Spezial-Verschlusses Luft in die Flasche. Der so entstandene Gegendruck verhindert, dass die Kohlensäure entweicht.

Häufige Fragen zu offenen Sekt- und Champagnerflaschen