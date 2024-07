"Save Our Souls" heißt SOS angeblich – doch das stimmt nicht. Warum die drei Buchstaben international als Notruf bekannt sind, hat andere Gründe. Welche das sind und welche Notruf-Signale es noch gibt.

Das Wichtigste in Kürze International sind die drei Buchstaben SOS als Notruf-Signal bekannt und haben bereits vielen Menschen das Leben gerettet.

SOS bedeutet aber nicht "Save Our Souls" (deutsch: Rettet unsere Seelen) oder "Save Our Ship" (Deutsch: Rettet unser Schiff"), wie es manchmal heißt.

Der Code ist noch nicht einmal eine Abkürzung , sondern eine Abfolge von Buchstaben aus dem Morse-Alphabet.

Der SOS-Code konnte sich durchsetzen, weil er sich so leicht merken lässt: dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz.

Wann wurde das Notrufsignal SOS eingeführt?

SOS ist eine deutsche Initiative. Die kaiserliche Marine begann mit diesem Notruf im Jahr 1904. Zu diesem Zeitpunkt waren viele verschiedene Signale im Umlauf: etwa CQD, ausgesprochen "Seek you" und "Distress", in den USA. Als sich 1906 Delegierte aus 27 Staaten zur Internationalen Funkkonferenz in Berlin trafen, wünschte man sich etwas Einheitlicheres. So setzte sich die deutsche Idee international durch. Das erste Mal, dass SOS von einem Schiff gesendet wurde, war 1909, als das britische Schiff "Slavonia" vor den Azoren zu sinken drohte. Alle Passagier:innen wurden damals gerettet. Auch die Titanic sendete kurz vor ihrem Untergang im Jahr 1912 SOS-Signale.

Später wurde SOS auch von der Luftfahrt genutzt. Inzwischen hat der Code allerdings fast überall ausgedient. Gerät heute ein Boot in Seenot, wird ein modernes Sicherheitssystem aktiviert: das Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), das zum Beispiel Satellitendaten, digitale Funksysteme und viele andere Hilfsmittel nutzt.

Was ist der Unterschied zwischen Mayday, SOS und Pan-Pan?

🆘 Mayday wird im Sprechfunk als Notruf verwendet. Wahrscheinlich wurde er vom französischen "m'aider" abgeleitet, was "hilf mir" bedeutet. Es signalisiert einen lebensbedrohlichen Notfall.

🆘 Der Morse-Code SOS ist dennoch bekannter und verbreiteter als der Mayday-Notruf. Auch wenn längst nicht mehr gemorst wird, hat er sich in vielen Bereichen als Notrufzeichen etabliert.

🆘 Pan-Pan stammt ebenfalls aus dem Französischen ("panne"). Damit ruft jemand im Sprechfunk um Hilfe in einer Situation, die nicht lebensbedrohlich ist – also zum Beispiel ein Boot, dem der Sprit ausgegangen ist.

Die wichtigsten Fragen zu SOS